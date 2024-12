Tööandjad: Eesti ei tohi praegu nõustuda kliimaeesmärkidega ka tingimuslikult

Eesti tööandjate ja tööstusettevõtete esindusorganisatsioonid leiavad, et Eesti ei tohiks ka tingimuslikult nõustuda Euroopa Komisjoni poolt pakutud kliimaeesmärkidega aastaks 2040 enne, kui see on osapooltega põhjalikult läbi arutatud ning mõistetud mõjusid Eesti majandusele ja ühiskonnale.