Tartus kasvab üürikorterite hulk, aga hind ei lange

Huviline, kes endale praegu Tartus üürikorterit otsib, saab valida tunduvalt suurema hulga elamispindade vahel kui veel mõned aastat tagasi.

"Kui me räägime mõne aasta tagusest ajast, võis talveperioodil olla ca 200-250 korterit. tänaseks on ta teatavasti tõusnud juba 400," ütles Domus Kinnisvara kutseline vanemmaakler Marge Tõnnis.

Tõnnise sõnul on kõige enam kortereid saadaval Annelinnas, kus jäävad sageli seisma just kehvema energiaklassi ja kõrgemate kommunaalkuludega pinnad.

Üüripindade seisma jäämist põhjendab Tõnnis uute kinnisvaraarenduste tulekuga viimastel aastatel, mis on meelitanud inimesi väiksemate kulude ja sageli parematel laenutingimustel saadavasse elukohta.

"Tartus on aastaid päris palju arendatud. Turule on saabunud sisuliselt iga aasta üle 500 valminud korteri. Kui vahetatakse korter uuema vastu, siis ongi ainult ju kaks võimalust, kas eelnev korter realiseeritakse või on see võimalik jätta pereliikmetele. Meie siin näeme, et väga palju kortereid on jäetud alles ja see ongi tekitanud hüppelise üürikorterite kasvu," rääkis Tõnnis.

Korterite üüripakkumiste kasvu taga võib olla ka kõrge hind. Kaanon kinnisvara tegevjuhi Härmo Haljaste sõnul on viimase kümne aastaga üürihinnad Tartus tõusnud suurusjärgus 60 protsenti.

Konkurents üüriturul hinnalangust statistikas kaasa toonud ei ole, kuid kokkulepetes võivad hinnad olla langenud.

"Üks põhjus on kindlasti see, et omanikud ikkagi loodavad saada seda kõrgemat hinda. Muidugi peab ka arvestama seda, et üks asi on see, mida me näeme portaalis pakkumishinnana ja teine asi on see, millega pärast üürilepingusse minnakse, et seal kindlasti täna on mingisugused erinevused sees. See vahe võib seal olla kümneid protsente," ütles Haljaste.

Korterite suur hulk üüriturul on Tõnnise sõnul motiveerinud mitmeid korteriomanikke oma korterit siiski müüma, mistõttu on ka müügipakkumiste arv viimastel aastatel Tartus taas kasvanud.

"Annelinna müügimaht meenutab mulle vägisi aastat 2009, kus pakkumises oli mitme aasta varu. aga täna on näha see, et ostja leiab ikkagi korteri, mis on renoveeritud majas ja mis on soodsa hinnaga. Kuigi Tartus üldiselt müügihinnad sellel aastal langenud ei ole, siis Annelinna korterite hinnad on võrreldes jaanuariga langenud ligi 2170 eurolt 1950 euroni," sõnas Tõnnis.

"See võib tuleneda ka sellest, et milliseid kortereid konkreetselt portaali ülesse pannakse, et kui on lisatud uusarenduste kortereid või neid just eest ära müüdud, et see võib statistikas kajastuda langusena, kuigi tegelikkuses hinnalangust ei olnudki," ütles Haljaste.

Tõnnis loodab, et klientide hinnatundlikkus ja pakkumiste paljusus toob siiski kaasa hinnalanguse.