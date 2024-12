Riik kaalub autoerialade õppe jätkamist Vana-Vigalas

Kui haridusministeeriumi kutseharidusvaldkonna juht Triin Laasi-Õige rääkis hommikul peamiselt Vana-Vigala kutsekooli tegevuse täielikust lõpetamisest, amortiseerunud peahoone lammutamisest ja õpilaskodu müümisest, siis õhtuks ta leebus ja pakkus välja, et on teisigi võimalusi.

"Auto valdkond on see miski, mis Vana-Vigala puhul on väga eriline ja täna püüame leida ühe stsenaariumina võimalust Vana-Vigalas selle õppepakkumine säilitada," ütles Laasi.

Laasi sõnul võiks Vana-Vigala olla Kehtna kutseõppekeskuse või loodava Raplamaa kutsehariduskeskuse filiaal.

Vana-Vigala direktor Enn Roosi sai nahutada, et on juhtinud koolieelarve sügavasse miinusesse, viimasel kahel aastal on puudujääk 200 000 eurot.

"Eks see miinus tekkis sellepärast, et kui siin mõni aasta tagasi tõsteti hästi järsku õpetajate palka, siis siin väikeste õppegruppide puhul see mõjus üsna laastavalt," ütles Roosi.

"Elu käib, miks te tahate meilt seda ära võtta, me ikka aru ei saa," küsis üks kooli õpilane.

Ministeeriumi sõnul maksab õpilaskoht ühe kutseõppija kohta Eestis keskmiselt 5 314 eurot, kuid Vana-Vigalas on see 8 119 eurot. Kooli nõunikekogu liige Helen Raid selle hinnanguga ei nõustu, õiged numbrid leiab hariduse infosüsteemist.

"Valida kõik kutsehariduskoolid, kellel on analoogsed õppekavad nagu Vana-Vigalas, ja üllatusega vaadata, et 2022. aasta, mis seal viimasena on kajastud, on Vana-Vigala kool oma hinnalt alles viiendal kohal," ütles Raid.

Nii jäidki kooli sulgemise tegelikud tagamaad arusaamatuks nii õpetajaile kui õpilastele.

"Ma näen nendes õpetajates, et nad tahavad õpetada, mitte et nad peavad, et neil oleks leib laua peal. Ja siis näiteks see jutt, et hoone on mitterahuldav, kuigi kui mina siin koolis ringi käin, siis ma ütlen küll, et mul on täitsa ohutu siin olla," sõnas mootorsõidukitehniku eriala õpilane Karl Linnas.

"Kui meil peale õppekoha staatuse muud varianti ei ole, siis see on praegu halvimatest variantidest parim. Pole ju mõtet vaielda. Ja kui otsused on eelnevalt juba tehtud," ütles autoremondierialade juhtivõpetaja Neeme Noppel.