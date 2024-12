Mitu EL-i liikmesriiki tahab uue süsinikuturu kehtestamise edasi lükata

Euroopa Liidu läbirääkijad leppisid paar aastat tagasi kokku, et loovad eraldi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS2) maanteetranspordile ja elamute kütmisele. Euractivi teatel soovib nüüd mitu liikmesriiki, et EL lükkaks selle heitmekaubanduse süsteemi kehtestamise edasi.

Uus süsinikumaks peaks hakkama kehtima bensiinile ja diislikütusele, samuti laieneb see kütteallikatele nagu maagaas. See peaks aitama vähendada kütuste tarbimist ning sellega ka sõltuvust suurimatest fossiilsete kütuste tarnijatest.

Uus skeem võib aga kaasa tuua kõrgema autokütuse hinna. Majapidamiste kütteallikate hind, nagu kütteõli ja kivisüsi, tõuseks samuti. Heitkoguste hinna määramine peaks algama 2027. aastal.

Euractiv kirjutab nüüd, et mitu riiki soovis 17. detsembril Brüsselis toimunud keskkonnaministrite kohtumisel ETS2 kehtestamise aasta võrra edasi lükata. Algatust veab Tšehhi.

Seaduse edasilükkamine võimaldaks teha rohkem ettevalmistusi, see muudaks ETS2 paljude riikide jaoks vastuvõetavamaks.

Tšehhi keskkonnaminister Petr Hladik ütles, et Praha "ettepanekut toetasid mitteametlikult mitte ainult Kesk-Euroopas asuvad riigid, vaid ka suured Lääne-Euroopa riigid".

Poola, Itaalia, Läti ja Slovakkia toetavad avalikult Tšehhi ettepanekut. Prantsusmaa on andnud märku, et on muudatuste tegemise suhtes avatud.

Samas Euroopa Komisjon ja Luksemburg ei toeta seaduse muudatustele avamist. Saksamaa ei ole veel seisukohta võtnud.

Alender eelistust ei ava

Eesti kliimaminister Yoko Alender oma positsiooni ETS2 kehtima hakkamise pikendamises ei ava.

"Mina eile ise pidin lahkuma, enne kui algas nõukogu istung. Mina olen seda [ettepanekut] lugenud, nii nagu teiegi, meedia vahendusel. Meid esindas atašee sellel kohtumisel," rääkis Alender.

Kui peaks Tšehhidelt tulema ametlik ettepanek, lubas Alender selle viia valitsusse otsustamiseks. "Kui selline ametlik ettepanek tuleb, siis kindlasti tuleks seda valitsuses arutada," märkis Alender.

Oma isiklikku hinnangut Alender ei jaganud. "Ma siin isiklikku seisukohta... Esialgu ei hakkaks nii-öelda kallutama. Ootaks ära selle ettepaneku, kaaluks neid mõjusid, seda tuleb loomulikult mõelda," rääkis minister.