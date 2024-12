USA plaanib julgeolekuohu tõttu keelata populaarsed Hiina firma ruuterid

Hiinas asutatud TP-Linkile kuulub ligikaudu 65 protsenti USA kodu- ja väikeettevõtete ruuterite turust. Firma ruuterid on ka müügiportaalis Amazonis populaarseim valik ning neid kasutavad ka USA kaitseministeeriumi ja teised valitsusasutused.

USA kaubandus-, kaitse- ja justiitsministeeriumi ametnikud alustasid TP-Linki suhtes uurimise ning asjaga kursis olevate inimeste sõnul plaanivad võimud järgmisel aastal keelata firma ruuterite müügi.

Meetmete kehtestamine ettevõttele langeb tõenäoliselt tulevasele Donald Trumpi administratsioonile. Trump on juba vihjanud agressiivsele lähenemisele Hiina suhtes.

TP-Linki ruuteritel esineb regulaarselt turvavigu, mida ettevõte sageli ei lahenda, rääkisid allikad.

Microsofti oktoobris avaldatud analüüs näitas, et Hiina häkkerid on kasutanud TP-Linki ruutereid küberrünnakute läbiviimiseks. Häkkerid on rünnanud mõttekodasid, valitsusorganisatsioone, valitsusväliseid organisatsioone ja kaitseministeeriumi tarnijaid.

Firma USA kontor asub Californias.

Ettevõtte USA pressiesindaja ütles, et TP-Link hindab võimalikke turvariske ja rakendab meetmeid teadaolevate turvaprobleemide kõrvaldamiseks. "Me tervitame kõiki võimalusi suhelda USA valitsusega, et näidata, et meie turvatavad on täielikult kooskõlas turvastandarditega, ning et näidata meie jätkuvat pühendumust USA turule, USA tarbijatele ja USA riikliku julgeoleku riskidega tegelemisele," sõnas ta.

Hiina Washingtoni saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu ütles, et USA kasutab riikliku julgeolekut ettekäändena Hiina ettevõtete mahasurumiseks. Ta lisas, et Peking kaitseb "resoluutselt" Hiina ettevõtete seaduslikke õigusi ja huve.

TP-Linki kasv USA-s sai hoo sisse pandeemia ajal, kui inimesed saadeti koju tööle ja nad vajasid usaldusväärset internetti. 2019. aastal kuulus ettevõttele umbes 20 protsenti USA kodu- ja väikeettevõtete ruuterite turust, kuid tänavu kuulub firmale umbes 65 protsenti turust. Selle aasta kolmandas kvartalis haaras firma veel täiendavalt viis protsenti turust, näitavad tööstusandmed. TP-Linki pressiesindaja vaidlustas need andmed, kuid ütles, et ettevõtte turuosa on USA-s kasvanud.

Ettevõte saavutas turgu valitseva seisundi osaliselt madalate hindade abil. Firma ruuterid on turuandmete kohaselt konkurentidest sageli enam kui poole võrra odavamad.

Asjaga kursis oleva inimese sõnul uurib justiitsministeerium, kas hinnaerinevused rikuvad föderaalseadust, mis keelab monopolide loomise katsed toodete omahinnast odavama müügi teel. TP-Linki pressiesindaja ütles, et ettevõte ei müü tooteid alla omahinna ja on pühendunud USA seaduste, sealhulgas monopolivastaste seaduste järgimisele.

Taiwan, kus on laialdased piirangud Hiinast pärit tehnoloogia kasutamisele, on keelanud TP-Linki ruuterite kasutamise valitsus- ja haridusasutustes. India valitsus, kellel on ka Hiinaga konflikte, andis sel aastal TP-Linki kohta hoiatuse, öeldes, et firma ruuterid kujutavad endast turvariski.

TP-Linki keeld tekitaks ruuteriturul murrangu, kuna mitu USA ruuteritootjat on viimastel aastatel TP-Linki tõusu tõttu turult kõrvale jäänud.

Ettevõtte asutasid 1996. aastal Shenzhenis vennad Zhao Jianjun ja Zhao Jiaxing. Zhao Jianjun on lõpetanud Shanghai Jiao Tongi ülikooli, kus ta on ka juhatuse liige. Ülikool aitab läbi viia küberoperatsioone ja küberuuringuid Hiina sõjaväe jaoks.