Leedu kohus: LGBT-vastane seadus on põhiseadusega vastuolus

Seadusesäte, mis keelab teavitada alaealisi LGBTQ+ perekonna kontseptsioonist, on põhiseadusega vastuolus, otsustas Leedu põhiseaduskohus kolmapäeval, kirjutab LRT .

Eelmine Leedu valitsus palus kohtul hinnata alaealisi avaliku teabe negatiivse mõju eest kaitsmise seaduse vastavust põhiseadusele.

Seadus sätestas, et alaealistele avaldab kahjulikku mõju teave, mis "halvustab pereväärtusi ning propageerib abielu ja perekonna loomise kontseptsiooni, mis erineb Leedu Vabariigi põhiseaduses ja tsiviilkoodeksis sätestatust".

Kohus otsustas, et see seadusesäte on vastuolus põhiseaduse paragrahviga 25, mis tagab õiguse omada ja vabalt väljendada oma veendumusi ning otsida, saada ja levitada teavet ja aateid.

Põhiseaduskohtu hinnangul on antud seadusesäte vastuolus ka põhiseaduse paragrahviga 38, mis ütleb, et perekond on ühiskonna ja riigi alus ning riik kaitseb perekonda, emadust, isadust ja lapsepõlve.

Kohus rõhutas, et alaealistele teabe levitamise piirangud ei tohi olla sellised, mis õõnestavad või eiravad muid põhiseaduses sätestatud väärtusi.

"Seetõttu ei saa kehtestada õiguslikku regulatsiooni, mis viitaks sellele, et teave mistahes peremudelite ja üksikisikutevaheliste suhete kohta on iseenesest alaealiste jaoks sobimatu," ütles kohtu esimees Gintaras Goda otsust välja kuulutades.

"Selline õiguslik regulatsioon [...] takistab nende kujunemist küpseks, täisväärtuslikuks isiksuseks ning ei sobi kokku riigi põhiseadusliku kohustusega tagada lapse harmooniline ja mitmekülgne areng, mis põhineb inimõiguste ja väärikuse austamisel, samuti demokraatlikule ühiskonnale omaste väärtustega nagu võrdsus, pluralism ja sallivus," lisas ta.

Kohtu hinnangul hõlmab põhiseadusega tagatud teabe otsimise ja saamise vabadus kohustust võimaldada alaealistele juurdepääs teabele, mis on objektiivne ja kajastab tegelikke sotsiaalseid suhteid ning aitab kaasa inimeste õiguste ja väärikuse austamisel põhineva maailmavaate kujunemisele.

Eelmisel aastal otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus (EIK), et Leedu rikkus kirjanik Neringa Macate õigusi, piirates tema samasooliste suhteid kujutava lasteraamatu avaldamist.

Valitsus tegi EIK-i otsuse järel seimile ettepaneku see säte seadusest välja jätta, kuid parlament lükkas algatuse mullu sügisel tagasi.