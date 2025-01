New Orleansis sõitis auto rahva sekka, 10 inimest sai surma

USA-s New Orleansis sõitis auto populaarses turismipiirkonnas rahvasumma, vähemalt 10 inimest sai surma ja 30 vigastada, teatasid linnavõimud kolmapäeval.

"8. piirkonnas on praegu hulga kannatanutega vahejuhtum, millesse on segatud auto, mis sõitis Canali ja Bourboni tänaval suurde rahvahulka," ütles New Orleansi päästeprogramm NOLA avalduses.

"Meil on 30 vigastatud patsienti ja 10 surmajuhtumit."

Päästeametnikud ei öelnud, mis ajal vahejuhtum aset leidis, kuid Prantsuse kvartalina tuntud piirkonnas oli aastavahetusel kindlasti palju rahvast.

USA meediaväljaande CBS News märkis pealtnägijatele viidates, et veok sõitis suurel kiirusel rahva hulka, juht hüppas välja ja avas tule ning politsei tulistas vastu.