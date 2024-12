Ekspertide hinnangul Soome tööpuuduse kasv Eesti tööturgu ei mõjuta

Käesoleva aasta novembrikuus oli Soomes tööta 226 000 inimeset - seda oli 36 000 inimese võrra rohkem kui aasta varem. Töötuse määr tõusis novembrikuus põhjanaabritel üheksa protsendini, kuid näitaja on ülespoole hiilinud juba pikemat aega, selgub statistikaameti andmetest.

Pikaajalisi töötuid ehk rohkem kui aasta järjest tööta olnud inimeste arv kasvas novembris 102 600-ni. See on 13 400 võrra rohkem kui aasta tagasi.

Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööpuuduse kasv aasta lõpus siiski tavapärane

"Soome keskpank, kes hiljaaegu n-ö korrigeeris prognoose selleks-järgmiseks aastaks näeb, et keskmine tööpuudus selleks aastaks tuleb 7,2 protsenti ja järgmisel aastal Soome tööpuudus keskmiselt tuleb 8,3 protsenti. Nii et selles mõttes ma seda üheksat protsenti liiga üle ei tähtsustaks," ütles Eamets.

Eestis oli töötuse määr kolmandas kvartalis 7,4 protsenti. Eametsa hinnangul Soome töötuse määr oluliselt Eesti tööturgu ei mõjuta. Näiteks ehitajad on tema sõnul hakanud Soomest tagasi kodumaale tulema juba mitu aastat varem.

"Meie ehituses on ka palgad tõusnud ja eks mindigi tööle mitte osalt sellepärast, et Eestis oli tööd vähem, aga ma arvan, et põhiline põhjus oli ikkagi selles, et Soome ehituses olid palgad oluliselt kõrgemad. Ma arvan, et Soomes ehitanud eestlased vaatavad ringi ka Rootsis, kus paistab, et majandus hakkab praegu elavnema erinevalt Soomest," sõnas Eamets.

Massilist ehitajate n-ö esimese vile peale koju tagasi tulekut ei usu ka Nordecon ASi juhatuse liige Tarmo Pohlak, sest need, kes on kunagi Soome läinud on tõenäoliselt põhjanaabritega juba rohkem seotud kui pelgalt palgatöö.

Suhteliselt palju on Soomes ka Eesti arste. Eesti arstide liidu peasekretäri Katrin Rehemaa räägib, et tööpuudus Soomes töötavaid Eesti arste ei mõjuta, sest meditsiinitöötajaid on puudu nii siin kui sealpool lahte.

"Praegu on meil siin endal olukord üsna keeruline, kollektiivlepingu läbirääkimistel oleme omadega jällegi riikliku lepitaja juures ja praeguse seisuga on selle lepingu saamine üsna keeruline. Selles mõttes ei ole siin väga suurt usku, et need tingimused nii palju paremaks läheksid, et inimesed tagasi tuleksid. Pigem me kardame vastupidist, et kui lepingut ei saa ja meie palga- ja töötingimused paremaks ei lähe, siis pigem hakkab see asi jälle siitpoolt sinnapoole liikuma," rääkis Rehemaa.

Eametsa sõnul mõjutab arste ja ka vanemaid inimesi Soome pensioniskeem. "Et kui sa oled teatud aja Soomes töötanud, siis sa hakkad saama Soome riiklikku pensionit ja kui sa saad arsti ametis seda riiklikku pensioni, siis on see kahtlemata kõrgem kui Eesti arsti pension," lausus Eamets.

Tõsiasi on siiski see, et Soome majandusel ei lähe praegu väga hästi. Järgmise aasta majanduskasvu on toodud allapoole ja prognooside järgi jääb see praegu isegi alla ühe protsendi, lisab Eamets.

"Pigem mõjutab meid see üldine pilt, et kuidas Soome majandusel minema hakkab. Soome on üks meie suuremaid ekspordipartnereid. Pigem ootame seda, et Soome majandus natukene kiiremini kasvama hakkaks, sest siis oleks ka Eesti tootjatel-eksportijatel kuhu müüa. See on suurem mure," ütles Eamets.