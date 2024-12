Esimesel jõulupühal peeti kirikutes kogu Eestis jumalateenistusi

Esimesel jõulupühal peeti kirikutes kogu Eestis jõulujumalateenistusi. Koos läänekristlastega tähistab praegu jõule ka Eesti apostlik-õigeusu kirik. Pärast Eesti iseseisvuse taastamist on esimene ja teine jõulupüha riigipühad ja puhkepäevad ning alates 2005. aastast on seda ka jõululaupäev.

Kolmapäeval on esimene jõulupüha ehk ka Kristuse sündimise püha. Teisipäeval peeti luteri kirikutes jõuluõhtu jumalateenistusi ja siis on kirikutes alati rahvast rohkem kui esimesel jõulupühal.

Tallinna piiskopliku toomkoguduse õpetaja Joel Siim ütles, et eestlastel ongi kombeks tähistada pühi enne nende saabumist.

"Jõuluõhtul on rohkem rahvast, vana-aasta õhtul on rohkem rahvast, jaanilaupäev on olulisem kui püha ise. Tundub nii, et seda tähtsamat päeva, püha peetakse rohkem igal pool pereringis," lausus Siim.

Katoliiklased kogunesid jõulupühaks teisipäeva hilisõhtul. Tallinna Peeter Pauli katedraal oli rahvast täis. Algas kesköö missa.

Jõulupühad toovad jõuluvalguse ja lootuse, ütles piiskop Philippe Jourdan ja lisas, et lootus aitab üle ka keerulistest aegadest maailmas.

"Rahu ja õiglane rahu on selline asi, mida me peaksime eriti paluma ja suure usuga, suure usaldusega ka, me peaksime eriti paluma täna ja sel aastal jumalalt," lausus Jourdan.

Koos läänekirikutega tähistab praegu jõule Eesti apostlik-õigeusu kirik. Metropoliit Stefanus rääkis samuti rahust, mis saab alguse andestusest

"Täna sündis meile üks väike vaene laps, meist palju vaesem. Ja põlvitades tema sõime ees öelgem talle: õpeta meid andestama oma vaenlastele, lase meil leppida oma vastastega. Paistku lahkuse leek puudust kannatajatele ja armastuse leek kõigile," ütles Stefanus.

Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik ehk teine Eestis tegutsev ortodoksikirik tähistab jõule jaanuaris.