USA kehtestas Gruusia miljardär Ivanišvilile sanktsioonid

Kriitikute sõnul on Ivanišvili erakond Gruusia Unistus viimastel kuudel muutnud riiki üha autoritaarsemaks ja venemeelsemaks.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et Ühendriigid karistavad Ivanišvilit, kuna ta on väidetavalt õõnestanud Gruusia demokraatlikku ja euroatlantilist tulevikku ning töötanud Venemaa hüvanguks.

Blinken ütles, et Ivanišvili on Vene Föderatsiooni valitsuse heaks rakendanud "meetmeid või poliitikat, mis õõnestavad demokraatlikke protsesse ja institutsioone USA-s või välismaal".

1990. aastatel Venemaal metallide ja telekommunikatsiooni alal miljardeid teeninud Ivanišvili on juhtinud EL-i kandidaatriigi Gruusia kiiret läänest eemaldumist. Ivanišvili on avalikult süüdistanud välisriikide luureagentuure, et nad üritavad Gruusiat Venemaaga sõtta ajada.

Sanktsioonid tähistavad aastatepikkuste pingeliste suhete kulminatsiooni Lääne ja Gruusia vahel. Gruusiat peeti endiste Nõukogude Liidu riikide seast läänemeelsemate hulka, märgib Reuters.

Ivanišvili juhitud Gruusia Unistus on avalikult teatanud, et on pühendunud demokraatlikule ja läänemeelsele Gruusiale, säilitades samal ajal pragmaatilisi sidemeid naaberriigi Venemaaga. Eelmisel kuul külmutas aga Gruusia Unistus EL-i liitumiskõnelused aastani 2028.

EL-i kõneluste peatamisest sai alguse kuu aega kestnud meeleavaldused, mille mahasurumise käigus on kinni peetud üle 400 inimese, sealhulgas kõrgetasemelisi opositsioonipoliitikuid.

USA kehtestas 18. detsembril sanktsioonid mitmele Gruusia kõrgele ametnikule seoses meeleavalduste vägivaldse mahasurumisega.

Ivanišvilile seatud sanktsioonid tähendavad, et miljardäri USA varad külmutatakse. Ivanišvili ja tema liitlased valitsuses on viimastel aastatel aga korduvalt öelnud, et Ivanišvili on juba USA "de facto sanktsioonide" all. Washington on seda eitanud.

Ivanišvili on sel aastal vedanud eest nn välismõjuseadust kui ka LGBTQ õiguseid piiravat seadust.

Detsembri alguses lubas Gruusia peaminister Irakli Kobahhidze riigist "liberaalse fašismi" välja juurida

Gruusia läänemeelne president Salome Zourabitšvili on öelnud, et ei tunnusta oktoobris toimunud parlamendivalimiste tulemusi ega lahku ametist, kui tema ametiaeg selle kuu lõpus lõppeb. Zourabitšvili on Gruusia Unistust korduvalt avalikult kritiseerinud. Tema järglane Mihheil Kavelašvili, kelle valisid Gruusia Unistuse seadusandjad, peaks ametisse astuma pühapäeval.

Gruusia Unistuse teatel loodab võimupartei, et USA presidendiks valitud Donald Trumpi uuel ametiajal suhted Gruusia ja Ühendriikide vahel paranevad.