Soome leht vestles põgusalt Eagle S-i kapteniga

Soome ajaleht Helsingin Sanomat vestles neljapäeval telefoni teel põgusalt Eesti ja Soome vaheliste kaablite lõhkumises kahtlustatava laeva Eagle S kapteni Davit Vadattškoriaga. Kapten kinnitas, et laeva meeskonnaga on kõik korras.

Gruusia kodanik Vadattškoria vastas neljapäeval lehe kõnele, vestlus oli lühike, kuid ta kinnitas, et on laeva kapten.

"Oleme nüüd uurimisega hõivatud. Praegu on pardal sadamariigi uurijad," ütles Vadattškoria. Ta kutsus üles võtma ühendust oma ettevõttega, Vadattškoria ei täpsustanud, millist firmat ta silmas peab.

Kapten rääkis, et kõik on korras ja uurimine on käimas. Leht uuris kaptenilt, kas Vadattškoria arvates võis tema laeva ankur lõhkuda kaablid.

"Hiljem, hiljem. Kõikidele küsimustele vastatakse hiljem. Uurimine praegu käib ja mul pole õigust arutada kolmandate isikutega enne, kui uurimine on viidud lõpule," vastas Vadattškoria.

HS uuris veel, kas Eagle S-i meeskonnaga on kõik korras. "Jah, jah. See on tavaline merejuhtum. Ei midagi enamat, ei midagi erilist. Teeme politseiga head koostööd," vastas Vadattškoria.

Vadattškoria viitas Soome transpordi- ja sideameti Traficom tegevusele, mis alustas neljapäeval laeval Eagle S sadamariigi kontrolli. Ameti merendusdirektor Sanna Sonninen ütles HS-ile, et kontroll kestab kauem kui üks päev.

Politsei kahtlustab, et Eagle S lõhkus esimesel jõulupühal oma ankruga Soome ja Eesti vahelise elektriülekandekaabli Estlink 2 ning kahjustas ka mitut sidekaablit.