Pakosta: Viru vanglat võib tarvis minna ka sõjavangide jaoks

Kui Tartu vangla on vangidest tühi ja riik kaalub vanglakohtade väljarentimist näiteks Rootsile või Suurbritanniale, siis ka Viru vanglas on vangide arv jõudsalt vähenenud. Ent plaani seda sulgeda pole.

"Ühiskonnal on vanglahooneid vaja," ütles Pakosta Põhjarannikule.

Pakosta sõnul võime olla õnnelikud selle üle, et meil on aastaid kuritegevus olnud languses, aga tõenäosus on suur, et tulevikus see kasvab.

"Õpime väga palju Ukraina kogemusest ja võime öelda, et praegu me teeme kõik selleks, et sõda edasi lükata. Ilma ilustamata öeldes on sõjavangide võtmine eskaleerunud olukorras üks asi, mida teha tuleb, sest see, kelle vastu nad lõpuks välja vahetatakse, võib olla teie lugeja isa, ema või laps. Seepärast me ühtegi vanglat praegu kinni ei pane," rääkis minister.