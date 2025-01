Orpo: Vene varilaevastik tuleb kontrolli alla saada

Tõenäoliselt Estlink 2 ja teisi Soome lahe aluseid kaableid lõhkunud tankeri Eagle S liikumine Läänemerel oli kuritegelik igal juhul, kuna laev on osa Venemaa varilaevastikust, ütles Soome peaminister Petteri Orpo.

Soome peaministri Petteri Orpo sõnul on praegu tähtis mitte segada juurdlust kiiruga tehtud poliitiliste avaldustega.

"Meil on laev praegu kinni peetud, politseitöötajad pääsevad seda uurima ja selgitama, mis kõik selle taustal on. Praegu teeb politsei tööd. Ärgem kiirustagem kohe lõppjäreldusi tegema, sest juurdlus on pooleli," sõnas ta.

Laeva Eagle S kuritegelik olemus on Orpo sõnul selge aga ka ilma juurdluse tulemusteta. Tema sõnul tegeles laev kuritegevusega ka juhul, kui kaablid polegi selle laeva purustatud.

"Tegemist on ühe alusega varilaevastikust, mis on Venemaa korraldatud viis hoolitseda oma väliskaubanduse, kaupade liikumise eest ja selline varilaevastik kujutab igal juhul suurt ohtu julgeoleku, aga ka keskkonna vaatest ja sellega tuleb hakkama saada. See varilaevastik tuleb kontrolli alla saada," rääkis Orpo.

Saksamaal, Rügeni saare juures viga rohkem kui 270 meetri pikkune tanker Eventin, mis samuti kuulub Venemaa varilaevastikku. Saksamaa teatel on laeva pardal ligi 100 000 tonni naftatooteid. Kolm Saksa pukserit üritavad tankerit tormist hoolimata ohutumasse kohta vedada, et suurt keskkonnakatastroofi ära hoida.