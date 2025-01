Vare: Eagle S-i tegevus langeb huvitavalt kokku desünkroniseerimisega

"Välisilma" saatejuht Astrid Kannel küsis Varelt, mis teeb Soome poolt arestitud tankerist Eagle S Venemaa varilaevastiku osa.

"Arusaamatu käitumisviis, see on kõige tähtsam. Ja mida ta ikkagi lõpuks veab, ta läheb Vene sadamasse, ta tuleb Vene sadamast, ta käitub ebaloomulikult, tema veose suhtes on küsimusi. Nüüd on ilmunud ka täiendavat informatsiooni varasemast ajast, et seal on ka igasugust naljakat varustust peal olnud ja inimesi isegi. Nimetame asju õige nimega, spioone ja spioneerimisvarustust," vastas Vare.

"Soomlased lihtsalt näitasid ühekorraga, kuidas asi võiks tegelikult käia. Sest me oleme küllalt kaua maganud. Meil on ligi aasta jooksul olnud juba kolm juhtumit, see oli kolmas. Ja oluline juhtum, mille puhul alles hakkas Soome tegutsema," lisas ta.

"Seal kalkulatsioon on väga lihtne – sellega häiritakse, tekitatakse ebakindlates vastavates ranniku ühiskondades ja riikides," sõnas Vare.

Vare sõnul takistatakse merekaablite lõhkumisega ka energiavarustust. "Muuseas väga huvitaval kombel see kõik langeb kokku läheneva 8. veebruariga, ehk siis sageduse kindlustamisega (8. veebruaril ühendab Eesti enda elektrivõrgu lahti Venemaa süsteemist ja ühendub Mandri-Euroopa süsteemiga - toim.). Kui kõik hakkavad rääkima sellest, et ega see voolu iseloom ei võimaldagi rääkida sagedusest, siis võimaldab küll, teisel viisil. Massi on vaja. Massi küsimus on sageduse hoidmiseks vajalik. Ja siin on ka kaablist tulev vool täpselt sama hea, kuigi ta tuleb ära konverteerida," rääkis Vare.

"Nii, et ütleme nii, et venelased katsetavad piire, nii nagu ka hiinlased katsetavad. Ja nad teevad seejuures omavahel ilmselgelt koostööd. On Vene meeskonnad, Hiina laevad. Ja kus praegu tuleb Taiwanilt samasugune teade, kus Hiina laevad on jälle täpselt samuti ankrut lohistanud ja lõhkunud kaablit. Taiwanil on kolm klastrit, mis teda ülejäänud maailmaga ühendavad ja hiinlased on korduvalt seda harjutanud, kuidas need läbi lõigata ja siis kehtestada efektiivne mereblokaad," lausus Vare.

Rääkides Vene gaasitransiidi lõppemisest läbi Ukraina, ütles Vare, et erinevate kalkulatsioonide järgi jääb Venemaal selle tulemusel saamata umbes viis kuni 6,5 miljardit dollarit. Gaasitransiidist lõikasid tema sõnul kasu ka Slovakkia ja Ungari, kes said tulu gaasi edasi müümisest. "Slovakkia teenis pool miljardit, Ungari teenis 1,2 miljardit aastas edasi müügi pealt. Edasi müüdi Tšehhi, Saksamaale ja Austriasse," ütles Vare.

"Tegelikult Euroopa Liit ostab jätkuvalt Vene gaasi ja naftat. Gaasi ostab sellisel viisil, et nii-öelda teiste riikide kaudu, torust, Türgi kaudu. Ja lisaks sellele on isegi tõstnud ostumahtusid vedelgaasi osas. Vene vedelgaasist pool läheb Euroopa Liitu ja sellest suurem osa läheb Saksamaale, Prantsusmaale, Hollandisse, Belgiasse ja Hispaaniasse," lisas Vare veel.