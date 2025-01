Lõppenud aastal kustutati registrist 19 000 sõidukit rohkem kui aasta varem

"Detsembrikuu kindlasti oli äärmiselt aktiivne kuu," ütles Jesse. Võrreldes 2023. aasta detsembriga registreeriti lõppenud aasta viimasel kuul kaks korda rohkem sõidukeid ja omanikevahetusi tehti suisa kolm korda rohkem ehk 39 000.

Jesse rääkis, et viimastel kuudel on paljud sõidukid ka registrist ajutiselt kustutanud, mida transpordiamet kutsus inimesi ise üles tegema nende sõidukite puhul, mida lähiajal kasutada ei plaanita.

Ajutiselt registrist kustutatud sõiduki uuesti kasutusele võtmisel tuleb aastamaks tasuda vaid aktiivse perioodi eest ehk kasutuselevõtust järgnevast kuupäevast alates aasta lõpuni.

"Kui tavaliselt on ajutisi kustutamisi kuus aasta lõpus suurusjärk 6000-7000, siis novembris oli vastavalt 10 000 ja detsembris 31 000," tõi Jesse välja.

Kui 2023. aastal kustutati liiklusregistrist lõplikult, kas välismaale võõrandamisel, lammutamisel, elukoha vahetamisel või muudel põhjustel pea 40 000 sõidukit, siis eelmisel aastal peaaegu 59 000.

"Kindlasti siin aitab ka kaasa, et inimesed hakkasid pöörama rohkem tähelepanu sellele, mis autod on jäänud arvele, kus on ostu-müügi lepingud olemas, et saavad need ära kustutada, mis on jäänud seisma. Ka jäätmekäitlejate juurde viidi enam sõidukeid kui tavapärastel aastatel," rääkis Jesse.

Kui vaadata puhtalt sõiduautode kategooriat, siis 2023. aastal kustutati aasta peale registrist 31 000, lõppenud aastal aga 46 000 sõiduautot, ütles Jesse.

Et kasutatud sõidukite müüjad autod registrist ajutiselt eemaldanud on, transpordiamet neile ette ei heida. Kui palju selliseid autosid olla võis, ei oska transpordiamet öelda, kuna nad isikupõhist statistika ei vaata. Jesse sõnul on aga transpordiamet ise selle võimaluse välja kommunikeerinud.

"Kui sõidukit ei kasutata, siis ongi ta mõistlik ajutiselt kustutada ja automüüjad on seda võimalust kasutanud. Kui küsida, kas see on tuhandetes olnud, siis tõenäoliselt jaa," nentis ta.

Jesse täheldas, et internetis jagatakse kuulujuttu justkui ei peaks aasta alguse seisuga registrist ajutiselt kustutatud sõiduki eest selle uuesti aktiivselt kasutusele võtmisel käesoleva aasta eest automaksu maksma, see aga ei vasta tõele ning kasutuselevõtule järgnevast kuupäevast alates peab selle eest siiski automaksu tasuma.

Jesse paneb inimestele südamele, et nad vaataksid oma sõidukite andmed üle ning mõtleksid, kas midagi neist vajab korrastamist või kustutamist.

"Peatatud kandega sõidukid, mis inimesed on võõrandanud või lammutanud, mida inimestel enam olemas ei ole, 2025. aastal saab sellised sõidukit transpordiameti e-teeninduses tasuta ära kustutada. 2026. aastal maksab see 15 eurot, aga 2027. aastal on see juba oluliselt suurema riigilõivuga maksustatud," juhtis ta tähelepanu.

Aasta alguse seisuga oli transpordiameti andmetel kokku Eestis registrisse kantud 668 886 sõiduautot.