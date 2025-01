Enefit Green tahab Soomes otsad kokku tõmmata

Enefit Greeni juhatuse esimehe Juhan Aguraiuja sõnul peab praeguses turuolukorras iga tootmismahu megavatt maksimaalselt väärtust looma.

"Meie tootmis- ja arendusportfell peab toetama ettevõtte pikaajalist arengut. See tähendab valmis varade kõrge töökindluse hoidmist, ehituses olevate projektide õigeaegset valmimist ja kõigi varade turupotentsiaali maksimeerimist," märkis Aguraiuja.

Aguraiuja sõnul on turuolukord varasemate aastatega võrreldes muutunud. Ta tõdes, et taastuvenergia tootmisvõimsusi on turul rohkem.

"Uued pargid toovad elektrihinda tarbijate jaoks madalamaks ja muudavad energiatootmist keskkonnasõbralikumaks, kuid mõjutavad ka järgmiste projektide tasuvust ja finantseerimist," märkis Aguraiuja.

Enefit Green tahab edasi liikuda kontsentreeritud portfelliga, et keskenduda strateegiliselt olulistele ja kõrgema tasuvusega tuule- ja hübriidparkide projektidele, lisas ettevõtte juht.

Muudatuste elluviimiseks kaasas Enefit Green Norra investeerimispanga Arctic Securities AS, et leida ostja Tolpanvaara tuulepargile (72 MW) Soomes ning otsida partnereid ettevõtte järgmise olulise projekti – Kelmė III tuulepargi (150 MW) – väljaehitamiseks Leedus.

Enefit Green on viimasel kolmel aastal ehitanud uusi tuule- ja päikeseparke ja laiendanud oma tootmisportfelli Soomest Poolani. Ettevõtte tootmisvarade kogumaht on kasvanud 2,4 korda, ulatudes praeguseks üle 1100 megavati (2021. aastal 457 megavatti).

Enefit Green on Eestis jõudnud Sopi-Tootsi tuulepargi (255 MW) ja Sopi päikeseelektrijaama (74 MW) rajamise lõpusirgele – mõlemad jaamad on juba alustanud täisvõimsusel elektritootmist. Leedus käib aktiivne ehitustegevus Kelmė I (80 MW) ja Kelmė II (87 MW) tuuleparkide rajamiseks ning Lätis Austrumi ja Dzērvesi päikeseelektrijaamade (17 MW) ehitamiseks.