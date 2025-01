Soome leidis Eagle S-ilt terve rea puudusi ega lase laeva liikuma

Soome transpordi- ja sideamet Traficom viis laeval Eagle S läbi sadamariigi kontrolli ning tuvastas sel terve rea puudusi. Laeval ei lubata liikuda enne, kui puudused on kõrvaldatud.

Traficom teatas kolmapäeval kontrolli tulemustest ning kokku leiti 32 puudust. Kolm neist olid nii tõsised, et nende tõttu ei luba võimud laeva liikuma. Puudused on seotud ka tuleohutuse ja pumbaruumi ventilatsiooniga, vahendas Helsingin Sanomat.

Soome politsei kahtlustab, et Eagle S lõhkus esimesel jõulupühal oma ankruga Soome ja Eesti vahelise elektriülekandekaabli Estlink 2 ning kahjustas ka mitut sidekaablit.

Enne kui laev saab Soomest lahkuda, peab meeskond tõendama, et puudused on kõrvaldatud või esitatama plaani nende viivitamatuks kõrvaldamiseks.

Traficomi merendusdirektor Sanna Sonninen ütles, et seni, kuni laev veel paigal on, ei pruugi olla võimalik kõiki puuduseid kõrvaldada ja võib-olla tuleb laev remondiks mujale viia, kirjutas Yle.

Alus keskkonnariski, kuid selle kere pole talvisteks tingimusteks sobilik, leidis Traficom.

Sonninen rõhutas, et kontrollil pole mingit seost kuriteokahtlustustega laeva meeskonna vastu. Alus oleks isegi ilma sabotaažikahtluseta sadamariigi kontrollile allutatud. Sadamariigi kontrolli eesmärk on teha kindlaks, kas laev on ohutu keskkonnale ja inimestele.

Laeva on varemgi peatatud.

Samalaadne kontroll tehti tankerile 2023. aasta sügisel Ghanas. Ghana võimud tuvastasid laeval vähemalt 24 puudust ja peatasid selle reisi. Ülevaatusaktis ei selgu aga, kui kaua pidi Eagle S sadamas viibima, enne kui tal lubati teekonda jätkata.

Soome riiklik kriminaalpolitsei kahtlustab kaheksat laeva meeskonnaliiget sabotaažis. Laeval on 24-liikmeline meeskond ning kõik meeskonnaliikmed on endiselt laeva pardal.

Yle teatas teisipäeval, et Läänemere põhjast on leitud ankur, mis arvatakse kuuluvat Eagle S-ile. Ankrut saadab mitmekümne kilomeetri pikkune lohisemisjälg.