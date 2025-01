Põltsamaa vallas on tülli läinud tuuleparkide pooldajad ja vastased

Põltsamaa vallas on lepitamatult tülli läinud tuuleparkide pooldajad ja vastased. Ühel pool rindejoont on vallavalitsus ja arendajad, teisel pool paljud kohalikud elanikud, keskkonnaaktivistid ja erakondadega seotud huvigrupid. Valla tuuleparkide eriplaneeringut tutvustati kahel rahvakoosolekul.

Esmaspäeval seisid Põltsamaa kultuurikeskuse ees kümned meeleavaldajad, saalis toimunud mõttevahetuse kaaperdasid aga üle Eesti kohale sõitnud keskkonnaaktivistid ja poliitikud. Ka neljapäeva õhtul kõik soovijad Pajusi rahvamaja saali ei mahtunud, kuid vallas mitteelavad poliitikud ja keskkonnaaktivistid said sõna alles koosoleku lõpus.

Põltsamaa vallavalitsus hakkas tuuleparkide teemaga tegelema 2021. aasta detsembris.

"Osaühing Irbeni, praegu Utilitas Wind, esitas siis meile taotluse eriplaneeringu algatamiseks, selleks et selgitada välja kõikvõimalikud tuuleparkide asukohad Põltsamaa vallas. Aga siis esitas ka samasisulise taotluse meile Enefit Green," meenutas Põltsamaa vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Kersti Paas.

Põltsamaa vallavolikogu algatas eriplaneeringu, et täita valitsuse püstitatud taastuvenergia eesmärke. Kui esialgu nähti võimalust ehitada tuulikuid kümnes piirkonnas, siis nüüd on sõelale jäänud vaid viis tuuleparki, kuhu võib kerkida 67 kuni 270 meetri kõrgust tuulikut, mille kaugus elamutest peab olema vähemalt üks kilomeeter.

"Üks ala on Adavere ümber ehk Kalmeküla ja Põltsamaa linna vaheline ala. Siis on Tapiku-Vägari kant ja Tapiku-Lahavere kant vastu Järvamaa piiri," ütles Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm.

Nii suur tuuleparkide vastaste hulk oli vallavalitsusele suur üllatus. Neljapäeval kostus ähvardusi nii arendajate kui ka vallavalitsuse suunas, karjuti vahele.

"Kui te näete, et on rahva algatus, kus on üle 600 allkirja tuulikute vastu, siis mida te veel uurite," ütles Tartumaa ettevõtja Veljo Sarapuu.

"Aga et need (tuulikud) nii suured ja nii palju Põltsamaa valda, see oli täielik üllatus ja see ajas mitte ainult minul kätt rusikasse, aga ka kogu kogukonnal," lausus Tapiku küla elanik, ERK-i liige Olev Kull.

"Need oleksid hakanud pimestama minu elamist, varjutama, hulluks ajanud minu koera. Oluliselt vähendanud köögivilja kvaliteedi kasvu, marjapõõsaste kasvu," leidis Uuevälja küla elanik Ülo Antsmaa.

"Ma ei kolinud selleks Tallinnast maale, et elada taluvustasu eest mingites ebareaalsetes, ebanormaalsetes tingimustes," ütles Põltsamaa elanik Eve Süvari-Kongi.

"Tundub, et see kõik toimub kiirustades, me teame liiga vähe ja sellisel kujul olen ma tuuletööstuse vastu," lausus Väike-Kamari ettevõtja Aulis Kaju.

Vallavalitsus plaanib nüüd tellida tuuleparkide sotsiaalmajandusliku ja terviseriskide uuringu, kevadel tuleb rahvaküsitlus.

"Rahvaküsitluse korraldamise nõusoleku peab andma volikogu, aga ma usun, et sellele ei olda vastu;2 lausus vallavanem Külanurm.