Prokuratuur esitas Tori vallas inimese tapnud noormeestele mõrvasüüdistuse

Prokuratuur esitas süüdistuse 16-aastasele ja 15-aastasele noormehele inimese tahtlikus tapmises, mis on toime pandud piinaval ja julmal viisil.

Pärnumaal Tori vallas Tammiste külas leiti augusti lõpus 59-aastase mehe surnukeha. Tema tapmises kahtlustatavana pidas politsei kinni kaks alaealist poissi, kellele prokuratuur esitas teisipäeval süüdistuse mõrvas.

"Kohtueelses menetluses tuvastati, et noortel tekkis pärast narkootiliste ainete ja kange alkoholi tarvitamist mõte minna ühele noormehele tuttava 59-aastase meesterahva juurde, et talle peksa anda. Pärast seda, kui kannatanu oli ukse avanud, võttis üks süüdistatavatest mehe kaelast kahe käega kinni ning lükkas kannatanu põrandale pikali samal ajal, kui teine ukse sulges. Seejärel peksid süüdistatavad kannatanut valimatult üle kogu keha nii käte kui jalgadega. Suurt osa oma tegevusest noored ka filmisid," lausus Lääne ringkonnaprokurör Toomas Koitmäe ning lisas, et seejärel läksid alaealised majast välja, kuid otsustasid sündmuskohale naasta ja peksmist jätkata.

"Tagasi majja jõudes jätkati taas peksmist, 59-aastase mehe kodu segipeksmist ja tol hetkel veel elus olnud kannatanu erinevatel viisidel alandamisega, seda kõike seejuures filmides. Videomaterjali monteeriti peksmise järel ja saadeti sotsiaalmeedia kontaktidele, kelle kaudu video erakordsest jõhkrusest ja alandamisest jõudis laiema avalikkuse ette. Kuivõrd süüdistatavate tegevus oli teadlikult julm ja eesmärk oli kannatanule märkimisväärset valu tekitada, on noormeestele esitatud süüdistus mõrvas ehk tapmises, mis on toime pandud julmal ja piinaval viisil," ütles Koitmäe.

"Ei ole tavaline, et selline keeruliste asjaoludega menetlus jõuab vähem kui kahe kuuga süüdistuse esitamiseni. Seetõttu soovin tunnustada nii uurijaid kui eksperte kiire ja põhjaliku tegutsemise eest kohtueelses menetluses. Sedavõrd jõhkraid alaealiste poolt toime pandud kuritegusid esineb haruharva, mistõttu oli prokuratuuri jaoks oluline selle menetluse kiire kohtu ette viimine," lisas ringkonnaprokurör.

Mõlemad noormehed on politseiga varem kokku puutunud väärtegude tõttu ning ühe poisi suhtes viidi eelmisel aastal läbi kriminaalmenetlus vägivalla tõttu.

Kohtueelse menetluse viis läbi Lääne prefektuur Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.