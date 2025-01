Venemaad tabasid ulatuslikud droonirünnakud

Oluline teisipäeval, 14. jaanuaril kell 7.40:

- Venemaad tabasid ulatuslikud Ukraina õhurünnakud;

- Macron ja Zelenski arutasid rahuvägede paigutamist Ukrainasse;

- Vene meedias levivad teated raketirünnakust Brjanski oblastis;

- Venemaa Saraatovi oblastis tabas õhurünnak tööstusettevõtet;

- Tuula oblastit tabas droonirünnak;

- Orjoli oblastit tabas droonirünnak;

- Slovakkia koolipoiss keeldus Ukraina-vaenuliku presidendi kätt surumast;

- Zelenski kehtestas uusi sanktsioone Venemaa finantssektori vastu;

Venemaad tabas Ukraina ulatuslik droonirünnak

Venemaa rohkem kui kümmet regiooni tabasid ööl vastu teisipäeva õhurünnakud, mis olid sihitud seal asuvate sõjalise tähtsusega objektide pihta, selgub sõjasündmusi vahendavatest sotsiaalmeediakanalitest.

Saraatovi oblastis Engelsis asuval sõjaväelennuväljal puhkes droonitabamuse järel tulekahju, kirjutas infokanal (((Tendar))) sotsiaalmeediavõrgustikus X.

Tatartsani Vabariigi pealinnas Kaasanis asuv keemiatehas Orgsintez sai tabamuse ja süttis, märkis Tendar.

Plahvatustest teatati ka Tuula, Tambovi, Rostovi, Orjoli ja Voroneži oblastis, kuid tekkinud kahju on seni teadmata, märkis sama allikas.

Kokku toimus õhurünnakuid 12 Venemaa regioonis, märkis Tendar.

Väljaanne Nexta tõdes, et tegemist on alanud aasta kõige suurema Ukraina rünnakuga Venemaal.

Selle väljaande kohaselt sai droonitabamuse Aleksini linn Tuula oblastis, aga lisaks ka sihtmärgid Rostovi, Voroneži ja Orjoli oblastis.

Lisaks kehtestati piirangud Kaasani, Kaluuga, Saraatovi, Tambovi, Pensa, Nižnekamski ja Uljanovski lennujaamades.

Kaasani äärelinnas süttis droonitabamuse tagajärjel Orgsintezi tehase lähistel gaasitsistern.

Engelsis ja Saraatovis suleti teisipäeval koolid, kui nende piirkondade tööstusettevõtteid olid tabanud droonirünnakud, millest üks oli Saraatovi naftatöötlustehas.

Brjanski oblastis rünnati Seltso linnas asuvat keemiatehast ning tõenäoliselt ka Kremni tehast, märkis Nexta.

Vene meedia teatel tabas riiki kokku 200 Ukraina drooni.

Macron ja Zelenski arutasid rahuvägede paigutamist Ukrainasse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron arutasid esmaspäeval peetud telefonikõnes olukorda rindel ja võimalust paigutada Ukrainasse rahuvalveväed.

"Arutasime Prantsusmaa algatust paigutada Ukrainasse sõjaväekontingent," ütles Zelenski pärast kõnet. "Kaalusime selle idee rakendamise praktilisi samme, võimalikku laiendamist ja teiste riikide kaasamist sellesse protsessi."

Idee paigutada Ukrainas kohapeale rahuvalvejõud on saanud viimastel kuudel hoo sisse, kuna Euroopa riigid valmistuvad Donald Trumpi USA presidendiks asumise eel võtma enda kanda Ukrainas suuremat rolli, tõdes väljaanne The Kyiv Independent.

Macron on alates 2024. aasta veebruarist esitanud korduvalt ideed saata Ukrainasse mingis koguses lääneriikide vägesid.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski (Paremal) ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron 18. detsembril. Autor/allikas: SCANPIX /AFP

Zelenski ja Macron arutasid rahujõudude paigutamise võimalust oma kohtumisel 18. detsembri. Pariisis 7. detsembril toimunud kolmepoolsel kohtumisel Trumpiga teatas Trump väidetavalt, et soovib, et Euroopa väed jälgiksid võimalikku relvarahu Ukrainas.

Ka Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer kavatseb lähinädalatel külastada Ukrainat, et arutada rahvusvaheliste rahuvalvejõudude võimalikku paigutamist, vahendas Bloomberg 10. jaanuaril.

Zelenski ja Macron leppisid kokku, et kohtuvad lähiajal, et arutada täiendavalt plaane julgeolekugarantiide saavutamiseks, sealhulgas rahuvalvajate võimalikku lähetamist.

Kaks liidrit arutasid ka olukorda Kurski oblastis seoses Ukraina vägede uue pealetungiga piirkonnas. Zelenski tõi esile Ukraina praegused õhukaitseprioriteedid ja jätkuva vajaduse ülitäpse kaugmaarelvastuse järele.

Vene meedias levivad teated raketirünnakust Brjanski oblastis

Venemaa Brjanski oblasti kaht sõjatööstusettevõtet tabas esmaspäeva õhtul raketirünnak, selgus sotsiaalmeedia postitustest, mida vahendas väljaanne LIGA.net.

Sotsiaalmeedias levivatest videotest on näha ja kuulda plahvatused.

Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomaz väitis Vene võimudele traditsiooniliselt, et Vene õhutõrje suutis kõik raketid alla tulistada.

Õhurünnaku sihtmärkidena nimetatakse Brjanski keemiatehast ja Kremni tehast, mis mõlemad kuuluvad Venemaa sõjatööstuskompleksi.

Esimene on spetsialiseerunud püssirohu, tahke raketikütuse komponentide ja lõhkeainete tootmisele.

"See on oluline Vene armee suurtükiväe laskemoona ja rakettide tootmiseks. See ettevõte on Venemaa sõjatööstuse üks võtmeelemente," ütles Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andrei Kovalenko.

Kremni on ettevõte, mis toodab mikroelektroonikat erinevatele raketisüsteemidele, õhutõrje raketisüsteemidele Pantsir, rakettidele Iskander, radarisüsteemidele ning elektroonilisi sõjapidamise süsteeme ja droone, märkis ametnik. Oktoobris sattus see tehas juba Ukraina droonirünnaku alla ja pidi oma tegevuse peatama.

Venemaa Saraatovi oblastis tabas õhurünnak tööstusettevõtet

Venemaal Saraatovi oblasti Engelsi linnas tabas õhurünnak tööstusettevõtet, teatas oblasti kuberner Roman Busargin.

Droonirünnaku alla langenud ettevõtte sai kahjustada, kuid inimesed esialgsetel andmetel viga ei saanud, märkis Busargin sotsiaalmeedia vahendusel.

Rünnaku tõttu jäävad teisipäeval Engelsis koolid suletuks. "Droonirünnaku ohu tõttu toimuvad koolides õppetunnid distantsilt. Asutuste juhtkondade ülesandeks on kogu teave kiiresti vanemateni viia," kirjutas Engelsi rajooni juht Mihhail Isaev oma Telegami kanalis.

Tuula oblastit tabas droonirünnak

Venemaa Tuula oblastis kostis ööl vastu teisipäeva väidetava massilise droonirünnaku käigus plahvatusi, teatas kohalik meedia.

Moskvast lõunas asuva oblasti Aleksini linna elanikud kuulsid selle erinevates osades vähemalt kümmet plahvatust.

Oblasti kuberner Dmitri Miljajev väitis, et rünnakus inimohvreid ei olnud.

Aleksin asub Moskvast umbes 130 kilomeetri kaugusel ja seda tabanud rünnak viitab Ukraina suurenenud võimekusele Venemaa territooriumil õhurünnakuid korraldada, tõdes The Kyiv Independent.

Orjoli oblastit tabas droonirünnak

Venemaa Orjoli oblastit tabas ööl vastu teisipäeva Ukraina droonirünnak.

"Täna öösel tabas Orjoli oblastit massiivne rünnak - 17 vaenlase drooni tulistati alla. Tänu meie õhukaitseväelaste usaldusväärsele tööle suutsime vältida kahjustusi või kaotusi," kirjutas Orjoli oblasti kuberner Andrei Klõtškov teisipäeval sotsiaalmeedias.

Samas lisati, et rünnakupaikades töötavad hädaabiteenistused.

Slovakkia koolipoiss keeldus Ukraina-vaenuliku presidendi kätt surumast

Slovakkias keeldus Ukraina lipuvärvides linti kandnud koolipoiss pidulikult tseremoonial Vene-meelsete seisukohtadega esinenud president Peter Pellegrini kätt surumast.

Simon Omanik oli kutsutud presidendilossi, kus ta sai Kesk-Euroopa matemaatikaolümpiaadi pronksmedali auhinna haridusminister Tomas Druckeri käest. Kui minister kutsus medalisti tema kõrval seisnud president Pellegriniga kätt suruma, keeldus ta – kuigi president oli käe andmiseks juba käe ulatanud. Pärast seda ebamugavat hetke tegid Omanik, Drucker ja Pellegrini koos foto, kirjeldas väljaanne Jevropeiskaja Pravda.

Toto ste zachytili? Ten chalan je u mňa akoze macher pic.twitter.com/g65ZZLn8eL — Jakub Bajzath  (@BajzathJakub) January 13, 2025

Slovakkia meedia ei ole veel andnud üksikasjalikku teavet selle kohta, miks õpilane keeldus presidendi kätt surumast. Videost on aga näha, et õpilasel oli rinnas suur Ukraina lipuvärvides lint.

Eelmisel nädalal ütles Pellegrini, et keeldub Kiievisse ametlikule visiidile minemast, kuna Ukraina on peatanud Vene gaasi transiidi. Ja detsembris leidis Pellegrini, et Ukrainal on rahu saavutamiseks vaja teha territoriaalseid järeleandmisi Vebnemaale.

Zelenski kehtestas uusi sanktsioone Venemaa finantssektori vastu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas esmaspäeval määruse, millega kehtestatakse sanktsioonid 140 Venemaa finantssektori üksuse vastu.

President teatas sammust oma igaõhtuses videokõnes.

"Täna kirjutasin alla uusi sanktsioone puudutavatele dokumentidele. Üks on määrus, millega kehtestatakse sanktsioonid Venemaa finantssektorile ja võetakse sihikule 140 erinevat üksust," rääkis Zelenski.

President algatas ka seaduseelnõu kriminaalvastutuse kehtestamiseks sanktsioonidest kõrvalehiilimise eest. Riigipea selgitas, et see on kooskõlas rahvusvaheliste sanktsioonide jõustamise tavadega.

"Me kõik mõistame, et mida rohkem survet agressorile avaldame, siis seda lähemale me rahu toome. Sanktsioonid on üks tõhusamaid vahendeid Venemaa ja kõigi sellega seotud või sõja heaks töötavate õiglaseks survestamiseks," rõhutas president.

Kavandatav õigusakt esitatakse kinnitamiseks Ukraina ülemraadale.

Parlamendi välispoliitika ja parlamentidevahelise koostöö komisjoni juhi Oleksandr Merežko sõnul on sekundaarsete sanktsioonide kehtestamine riikide ja ettevõtete vastu, mis hõlbustavad Venemaa vastastest rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvalehoidmist, tõhus mehhanism surve avaldamiseks agressorile ja selle majandusele.