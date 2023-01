Valimistel kavatseb osaleda ka Ühendatud Vasakpartei

Kuna riigikogu valimistel saavad osaleda vaid erakonnad ning üksikkandidaadid, siis esitab valimisnimekirja Ühendatud Vasakpartei, millega ühinevad liikumise poolt kandideerida soovijad.

Ettepanek valimistele minna tuli liikumise poolt ning nende sõnul soovivad nad pakkuda praegu võimul olevatele erakondadele alternatiivi ning loodavad, et nende poolt hääletavad need, kes varem pole soovinud valima minna.

"Nad pöördusid meie poole, kas me oleme nõus sellega, et osa võtta, tegutseda nendega koos. Sellepärast, et neil ei olnud võimalust osa võtta valimistel. Aga meil on ikkagi erakond olemas ja me arvasime, et läheme siis nendega ja proovime. Vaatamata sellele, et meie ikkagi oleme vasakpoolsed neil on mõned vene konservatiivid, aga ikkagi teatud sarnased jooned meil on," rääkis Ühendatud Vasakpartei esimees Igor Rosenfeld.

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirja kuulub 352 liiget.