Looduskaitsealuse maa eest saavad nüüd kompensatsiooni kõik omavalitsused

Siiani hüvitas riik looduskaitsealuse maa eest laekumata tulusid vaid osale omavalitsustele. Tehti seda koos teiste toetustega riikliku tasandusfondi kaudu, mis on mõeldud omavalitsuste eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Käesolevast aastast fondi põhimõtteid muudeti.

"Seda kompensatsiooni saavad kõik kohalikud omavalitsused. Suurus sõltub sellest, mis hinna on omavalitsus sellele maale kehtestanud ja kui palju tal seda piirangutega maad on. Need summad varieeruvad omavalitsuseti paarikümnest eurost mitmesaja tuhande euroni. Lisavahendeid selleks ei tulnud ehk olemasolevad vahendid tuli lihtsalt teistel alustel ümber jagada," selgitas regionaalministeeriumi regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais.

Suurimat kompensatsiooni ehk 378 000 eurot saab Tallinn. Toetuse saajate tipus on ka Lääne-Virumaal asuv Haljala vald, kelle territooriumist on 40 protsenti Lahemaa rahvuspark.

"Lahemaa rahvuspargis on maaomanikel maksusoodustus, mõnel juhul isegi 100 protsenti. Siiamaani oli olukord selline, et soodustused oli küll riiklik poliitika, aga riik meile saamata jäänud maamaksu ei hüvitanud. Oleme nüüd mõned aastad teinud tugevalt selgitustööd ja mõne riigikogu liikme abiga saavutanud olukorra, et alates sellest aastast hakkab riik seda meile siiski kompenseerima. Sellest saame valla eelarvesse täiendavalt umbes 130 000 eurot," rääkis Haljala vallavanem Anti Puusepp.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvestuste kohaselt jääb omavalitsustel piirangute tõttu maamaksu saamata umbes kuus miljonit eurot. Riik kompenseerib sellest omavalitsustele kolm miljonit eurot.