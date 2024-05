Analüüs: looduskaitsealuse metsa eest makstav hüvitis on valdavalt õiglane

Piiranguvööndis metsamaa eest saab omanik kompensatsiooni, mis on aastaid muutumatuna püsinud ega ole erametsaliidu hinnangul piisav. Maaülikoolis valminud analüüs näitab, et keskmiselt on hüvitised õiglased, kuid mõistlik summa sõltub konkreetsest maatükist ja võib suuresti varieeruda.