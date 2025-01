Läänemets: automaks tehti, sest Reformierakond soovis maksuküüru kaotamist

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul ei vasta tõele endise rahandusministri Mart Võrklaeva väide, nagu oleks automaks olnud sotside idee. Läänemetsa sõnul ei olnud sotside viimases valimisprogrammis teadlikult automaksu ning see tehti sellepärast, et Reformierakond soovis maksuküüru kaotamist.

Läänemetsa avaldus on tähelepanuväärne, sest siiamaani on võimupoliitikud rääkinud, et automaksu oli vaja eeskätt keskkonna pärast ehk vähendada autostumist, suunata autoparki vähemsaastavate sõidukite poole ning et saada lahti ka romudest.

"Mart (Võrklaev), mul on sulle üllatus. Kui arvad, et saad oma renomeed päästa varietee-etendusega, mille reklaamimiseks loobid intervjuudes valesüüdistusi, justkui oleks automaks sotside idee olnud, siis eksid. Ei teinud sotside üle halamine sind suureks rahandusministrina, ei tee suuremaks ka nüüd," kirjutas Läänemets sotsiaalmeedias.

SDE esimees meenutas, et sotside valimisprogrammis ei olnud viimasel korral teadlikult automaksu.

"Automaks tehti ikka sellepärast, et Reformierakond soovis maksuküüru kaotamist. Kuskilt oli need sajad miljonid vaja leida. Ma meenutan, et sotsid tegid kümme korda ettepaneku seda mitte teha, siis poleks olnud vaja ka makse."

Läänemetsa sõnul on ta mõelnud, kas Võrklaeva üle nutta või naerda, aga raske on tema peale ka pahane olla.

"Ma ju tean, kui hädas sinuga ollakse koduparteis, sest igal võimalikul viisil meenutad Eesti rahvale automaksu tegemist, seda nii reklaamides, lava-show'l ja ka tänane intervjuu eeldab minu reaktsiooni."

Läänemets ironiseeris, et kui sotsid on nii kõikvõimsad, nagu Võrklaev väidab olevat, et kõik, mida sotsid ütlesid, siis krapsti Reformierakond tegi, siis poleks nad automaksu soovitanud.

"Astmeline tulumaks, universaalne ravikindlustus, pensionite tõstmine – võibolla keegi oleks soovitanud vanarahva kombel ka pea ahju panna," ironiseeris Läänemets.

Alates 1. jaanuarist 2025 hakkas Eestis kehtima mootorsõidukimaksu seadus. Mootorsõidukimaksu maksavad kõik liiklusregistris registreeritud mootorsõidukite omanikud või mootorsõidukite vastutavad kasutajad. Sellega soovitakse koguda riigieelarvesse 230 miljonit eurot.