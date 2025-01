Elron hakkab Läti pinnal Tartu-Riia otserongi katsesõite tegema

Tartu ja Riia vahelist ekspressrongi käivitamine on jõudnud nii kaugele, et Elron loodab Valgast Riiga vajalikud katsesõidud raudteel ära teha paari nädala pärast.

Kuigi algselt kultuuripealinna aastal sõitu alustama pidanud rongiühenduse loomine on osutunud oodatust keerukamas, siis Elroni hinnangul saab hiljemalt suve teises pooles sõita rongiga Tartu ja Riia vahel.

Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis rääkis ERR-ile, et praeguseks on koos kogu vajalik dokumentatsioon ja Läti riiklik ohutusasutus on Elronile väljastanud ka loa katsesõitutude tegemiseks Valga ja Riia vahel: "Katsesõit kahevagunilise veeremiga on plaanitud veebruari algusesse, 4.-6. veebruar, tõesti oleme liikumas Läti taristule."

Katsesõitude jooksul tehakse erinevaid mõõtmisi ja teste ning marsruut sõidetakse läbi pea kolm korda. Maksimumkiiruseks Tartu-Riia rongile jääb 120 km/h, kuid seda mitte kõikidel lõikudel. Nii testitakse katsesõitudel näiteks ka erinevaid liikumiskiiruseid.

Ennekõike hakkabki Tartu-Riia vahel sõitma kahevaguniline rong.

"Praegu on luba käes kahevagunilise veeremiga testsõiduks, aga kui see testsõit on läbitud, siis me jätkame kohe kolmevagunilisega, et ka sellele saada tüübi kinnitus, autoriseering ja õigus sellel liinil kasutada – igaks juhuks ja perspektiiviga arvestades oleme kolmevagunilist planeerinud ka paketti," rääkis Ehrenpreis.

Edasiliikumisi on ka teises olulises aspektis. Elron vajab Valga-Riia vahel reisijate teenindamiseks ka ühtset ohutustunnistust, mis lubaks opereerida ettevõttel Riiani välja. Praegu on luba opereerida Valgani. Sel nädalal külastaski Elroni ka Euroopa raudteeagentuuri audit

"Ühesõnaga väga palju olulisi küsimusi on nüüdseks lahendatud. Loodame peatselt ka selle loani jõuda, luba veel välja ei ole antud, aga loa menetlus läheb edasi nüüd oluliselt ladusamalt, kuna audit on ka läbitud, et ootame auditi tagasisidet praegu," ütles Ehrenpreis.

Kaks nädalat tagasi käivitasid Eesti, Läti ja Leedu rongifirmad reisirongiühenduse Tallinna-Tartu-Riia-Vilniuse liinil. Kahe ümberistumisega kestab see sõit üle 10 tunni.

"Nad on erinevad teenused. Sõidugraafikute ühendamise kaudu saadud teenus puudutab Läti poole peal 13 peatust, mis ka jääb, aga Elroni poolt ettevalmistatav teenus on ekspressteenus, kus me peatuksime Läti poole peal ainult viies peatuses. Ehk kindlasti see ühendus Riiaga saab olema kiirem ja ladusam kui ta täna on," ütles Ehrenpreis.