Venemaa ähvardas Läänemere kohal lennanud Prantsuse sõjalennukit

Vene õhukaitse võttis Prantsuse mereväe luurelennuki oma tulejuhtimisradari sihikule ning püüdis ka häirida selle sideühendusi, vahendasid uudisteagentuur Agence France Presse (AFP) ja ajaleht Le Figaro Prantsuse relvajõudude avaldust.

Prantsuse armee pressiesindaja kolonel Guillaume Vernet ütles, et tegemist oli vaenuliku aktiga. "Asjaolu, et radar tuvastas meie rahvusvaheliste vete kohal lennanud lennuki, viitab agressiivsele tegevusele," ütles Vernet.

Kolonel märkis ka, et selline tegevus ei ole üksikjuhtum ja tähendab, et Venemaa ei jää passiivseks. Vernet' sõnul võimaldas Prantsuse lennukimeeskonna professionaalne käitumine eskaleerumise ära hoida.

"Vene armee ei olnud ka ise huvitatud oma ähvarduste elluviimisest, sest rünnak NATO lennukile kutsuks esile viivitamatu ja tõsise eskalatsiooni suhetes alliansiga," lisas ta.

Prantsuse relvajõud teatasid, et lennuk osales Soome lahes paiknevate merealuste kaablite lõhkumise järel käivitatud alliansi operatsiooni raames vaatluslennul. NATO teatas sel nädalal uue seiremissiooni käivitamisest Läänemerel, mille eesmärk on tõkestada piirkonna merealuse infrastruktuuri ründamine ja millel osalevad alliansi laevad ja vaatluslennukid.

Prantsuse lennukit puudutanud intsident on üsna tõsine, aga selliseid juhtub üsna sageli ja ka Euroopa piiridest kaugel, ütles NATO vägede juhataja Euroopas, USA kindral Christopher Cavoli neljapäeval Brüsselis antud pressikonverentsil.

Prantsusmaa lennuk Atlantic 2 (Atlantique 2) startis kolmapäeval Bretagne'st ja veetis ligi viis tundi Rootsi ja Balti riikide rannikul, kontrollides umbes 200 laeva, mis olid valdavalt tsiviilotstarbelised alused. Kahtlasi laevu lennu käigus ei märgatud.

Lennuki pardal oli ka AFP ajakirjanik.

Atlantic on Prantsuse lennukitootja Breguet Aviationi disainitud pikamaa merepatrulllennuk, selle uuendatud versiooni Atlantic 2 asus 1980. aastatel Prantsuse mereväe jaoks tootma Dassault Aviation. Lennukit kasutatakse merel luureks ja allveelaevade vastaseks sõjaks. Atlantic 2 on võimeline kandma ka õhk-maa lahingumoona, et täita maapealseid rünnakuülesandeid.