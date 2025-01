Konjunktuuriinstituut: Eesti majanduskliima on jätkuvalt halb

Konjunktuuriinstituudi juhi Peeter Raudseppa sõnul on Eesti majanduse väljavaade jätkuvalt kesine. "Uuring seekord ei toonud esile midagi niisugust, mis oleks olnud pöördeline, midagi muutev. Ja selles suhtes ega siin. Näitajates nagu erilisi üllatusi ei sisaldanudki," ütles Raudsepp.

Instituudi küsitletud ekspertide hinnangul on suurimad majandusprobleemid Eestis ebapiisav nõudlus ja vähene innovatiivsus. Lisaks oli 2024. aasta detsembris olulisi puudujääke veel rahvusvahelises konkurentsivõimes, usalduses valitsuse majanduspoliitika vastu ja oskustööjõu kättesaadavuses.

Raudsepp näeb tulevikku tumedates toonides, sest Eesti suurimate majanduspartnerite käsi käib jätkuvalt halvasti. Majanduskasvu prognoose on allapoole korrigeeritud ja kasvu kiirenemist ei ole kuskilt näha.

Teise murena tõi ta välja Eesti hinnataseme tõusu, mis muudab siinsed kaubad ja teenused välisturgudel vähem konkurentsivõimeliseks ehk ekspordi kasv on vähem tõenäolisem.

Samas rääkis Raudsepp, et Eesti majanduse olukorra halvenemist enam inimesed ei oota. "Halvenevaks ei nimeta seda olukorda enam keegi sellepärast et kõik on stabiliseerunud. Aga teisest küljest, ega ta ei parane ka," rääkis Raudsepp.

Majandus ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) näeb siiski olukorda pisut helgemates toonides. Näiteks toob ministeerium välja, et optimism ekspordi osas on paranenud ja eksperdid ootavad ekspordi kasvu.

Majandusminister Erkki Keldo tõi ministeeriumi pressiteates esile eksporti ja majandust toetavate sammudena valitsuse otsused ja riiklikud toetused.

Pressikonverents majandusministeeriumiga jäi taas ära

Varem on konjunktuuriinstituut hinnanguid Eesti majanduskliimale esitanud ühisel pressikonverentsil koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, aga teist kvartalit järjest ühist pressikonverentsi ei toimu. Raudsepa hinnangul jäävad need ka tulevikus ära.

"Ma arvan, et seda ei saa mitte kunagi toimuma. Eks see on ministri enda, või kellegi veel, otsustada, et kas ta neid teeb või ei tee," rääkis Raudsepp, kelle sõnul varasemalt ühised pressikonverentsid jäid ära kas koroonaajal või siis konjunktuuriinstituudi eelmise juhi Marje Josingu haiguse ajal.

Majandusministeerium ütles, et konjunktuuriinstituut lihtsalt ei pea kokkulepetest kinni.

"Konjunktuuriinstituudi neljanda kvartali majandusnäitajate ülevaate saime tutvumiseks 14. jaanuaril ning leppisime instituudiga kokku ühises avaldamises pressiteate vahendusel, mille reede varahommikul ka välja saatsime," ütles MKM-i kommunikatsioonjuht Laura Laaster.

Konjunktuuriinstituudi juhi neljanda kvartali majandushinnanguid kirjeldav ülevaade ilmus Postimehes neljapäeva õhtul.

Samas jätkab majandusministeerium koostööd ja konjunktuuriuuringute pidevat avaldamist. "Oleme alati valmis Eesti majanduse seisu teemal ka täiendavateks kommentaarideks ja intervjuudeks, kuid ministeeriumi poolt lähtume info esmasel avaldamisel koostööpartneriga kokku lepitust," märkis Laaster.