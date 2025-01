FT: krõbeda hinna tõttu pole USA suutnud Vene LNG-d Euroopast välja tõrjuda

Venemaa veeldatud maagaasi (LNG) import Euroopa Liitu (EL) jõudis sel aastal rekordilisele tasemele. Ajaleht Financial Times toob välja, et USA-st pärit alternatiivsed tarned on kallimad ning Vene gaasist loobumine läheb seetõttu vaevaliselt.

Euroopa isu Vene gaasi järele on säilinud ning äri käib nüüd tankerite kaudu. Samal ajal on EL kasvava USA surve ning Donald Trump on juba teatanud, et EL peab pärast tema ametisseastumist ostma USA-st suurtes kogustes naftat ja gaasi, vastasel juhul võib ta kehtestada bloki kaupadele imporditariifid.

Ka Brüssel on andnud märku, et Euroopa Liidu liikmesriigid võiksid osta rohkem USA-st pärit veeldatud maagaasi (LNG).

USA-st pärit LNG hind tekitab aga jätkuvalt küsimusi. EL tahab Trumpi rahustada, kuid samal ajal kaitsta oma tööstust ning kärpida kõrgeid energiahindu.

Houstonis asuva LNG-d eksportiva firma Cheniere Energy tippjuht Anatol Feygin ütles ajalehele Financial Times, et USA tarned panevad paika pigem ärilised otsused ja turusignaalid, mitte valitsuse määrused.

"USA on väga erinev Katarist ja muust maailmast. Otseseid valitsustevahelisi tehinguid ei toimu," märkis Feygin.

"See LNG peaks tulema Ameerika Ühendriikidest," ütles USA suurima suurima nafta ja gaasi lobirühma American Petroleum Institute tegevjuht Mike Sommers.

Erinevalt maagaasist ning Venemaa naftast ja kivisöest, mis on EL-is keelatud, on Venemaa veeldatud maagaasi import endiselt lubatud. Mõned EL-i diplomaadid on öelnud, et Vene LNG võiks lisada uude sanktsioonide paketti, kuid selle peaksid heaks kiitma kõik liikmesriigid. Tõenäoliselt Ungari ja Slovakkia ei toeta sellist ettepanekut.

"See LNG peaks tulema Ameerika Ühendriikidest," ütles USA suurima suurima nafta ja gaasi lobirühma American Petroleum Institute tegevjuht Mike Sommers.

Erinevalt maagaasist ning Venemaa naftast ja kivisöest, mis on EL-is keelatud, on Venemaa veeldatud maagaasi import endiselt lubatud. Mõned EL-i diplomaadid on öelnud, et Vene LNG võiks lisada uude sanktsioonide paketti, kuid selle peaksid heaks kiitma kõik liikmesriigid. Tõenäoliselt Ungari ja Slovakkia ei toeta sellist ettepanekut.

Suur osa Euroopasse saabuvast Venemaa LNG-st tuleb Jamali tehasest. Ka Joe Bideni administratsioon ei lisanud Jamali tehast Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja.

"Üks loogiline samm oleks see, et Donald Trumpi administratsioon kehtestaks Jamali suhtes karmimad sanktsioonid, arvestades, et ametisseastuv president tahab suurendada Ameerika LNG eksporti Euroopasse," ütles gaasianalüütik Tatiana Mitrova ajalehele Financial Times.

USA töösturid ise leiavad veel, et neil on vaja suuremat tootmisvõimsust, et Vene gaas Euroopa turult välja tõrjuda.

Bideni administratsioon otsustas eelmisel aastal peatada uute veeldatud maagaasi (LNG) eksporditerminalide ehituse lubade väljastamise. Tegemist oli tagasilöögiga USA kildagaasi tööstusele ning Euroopa lootustele suurendada gaasitarneid USA-st. Trump on juba lubanud, et tühistab need piirangud.