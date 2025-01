Narva võim kaalub kütte hinnatõusu leevenduseks valitsuselt toetust küsida

Viimati tõusis kaugkütte hind Narva elanikele detsembris ja hinnatõus oli pea poolteisekordne. Narvakate küttearve kerkis võrreldes aastatagusega umbes saja euro võrra. Inimesed on vihased ja nõuavad küttehinna alandamist.

Rahvaalgatuse portaalis on vastavale avaldusele alla kirjutanud 3500 inimest, 1. veebruaril toimub Stockholmi väljakul meeleavaldus. Protestiallkirjade kogumist ja meeleavalduse korraldamist juhib Narva elanik Tatjana Aleksejeva. Ta saab töövõimetoetust ja elab lapsega kahetoalises üürikorteris. Jaanuaris peab ta korteri eest maksma üle 300 euro ja nii suurt arvet pole tal varem kunagi olnud. Naise mõõt sai täis ja ta otsustas tegutsema hakata.

"Kõik nutavad, kuid initsiatiivi võtta ja esimest sammu teha ei taha keegi. Linnavalitsus tegeleb elanike murede asemel võimuvõitlusega, seepärast võtsin ohjad oma kätte. Olukord läheb aina hullemaks. Hinnad üha kerkivad ja varsti hakkavad inimesed poes toitu varastama. Enam ei saa vait olla," rääkis Aleksejeva.

Tatjana Aleksejeva sõnul soovib ta allkirjade kogumise ja meeleavaldusega tõmmata tähelepanu olukorrale, kus omavalitsus, kaugkütja ja riigiametid aina räägivad küttehinna ohjeldamisest, kuid midagi ei toimu ja arved muudkui kerkivad.

Narva linnapea Katri Raik peab omavalitsuse süüdistamist ja küttehinna alandamise nõuet populismiks, kuid elanike pahameelt ignoreerida ei saa. Kavas on kohtumine Enefiti juhtkonnaga ning kaalutakse pöördumist valitsusele.

"Juhtida kõigepealt tähelepanu, et olukord on tõesti keeruline. Küsida, milliseid lahendusi näeb vabariigi valitsus ja hädapärast küsida ka toetust, et hoida küttehinda möödunud aasta tasemel. See oleks Narva erikohtlemine, ma tean, et see tekitab ülejäänud Eestis erinevaid emotsioone, aga lihtsalt käed rüpes istuda ei saa. Ja kindlasti ei taha me Narvas halbade meeleolude valitsemist ja tõusu," rääkis Raik.

Seni võivad narvakad loota vaid soojemale ilmale ja Balti elektrijaamale, mis gaasiküttest odavamat toasooja pakub. Detsembris sai Balti elektrijaam töötada umbes paar nädalat, muudel päevadel põlevkivielekter turule ei pääsenud.