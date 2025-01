Iisraeli armee juht astus ametist tagasi

Halevi teatas, et tema juhtimisel ei suutnud armee kaitsta 7. oktoobri hommikul Iisraeli kodanikke. Ta ütles, et võtab nüüd vastutuse ja otsustas lahkuda ajal, mil sõjaväge on saatnud oluline edu, vahendas The Wall Street Journal.

Iisraeli armee on saavutanud mitmeid võite võitluses Iraani toetatud rühmituste vastu. Kriitikud leiavad samas, et Halevi ja teised sõjaväe- ja luureametnikud ei suutnud tuvastada, et Hamas kavandab 2023. aasta oktoobris ulatuslikku rünnakut Iisraeli vastu.

Hiljuti jõustus Gaza sektoris relvarahu. Esmaspäeval tagasiastumisest teatanud Halevi sõnul ei ole aga riik kõiki oma sõjalisi eesmärke Gaza sektoris saavutanud.

Ka okupeeritud Läänekalda asunikud pole relvarahuga rahul ja Iisraeli asunikud hoogustasid hiljuti rünnakuid Läänekalda palestiinlaste vastu. Asunikud põletasid palestiinlaste autosid ja kodusid.

USA president Donald Trump on samas võtnud väga tugeva Iisraeli-meelse hoiaku ning tühistas esmaspäeval oma eelkäija korralduse, mis võimaldas kehtestada sanktsioone vägivaldsete Iisraeli asunike vastu Läänekaldal.

Palestiina omavalitsus mõistis seetõttu teisipäeval Trumpi otsuse hukka.

"Äärmuslikele asunikele mõistetud sanktsioonide tühistamine julgustab neid panema toime üha rohkem kuritegusid meie rahva vastu," märkis Palestiina omavalitsus avalduses.

Trump taastas veel ka Bideni poolt tühistatud sanktsioonid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) vastu. Üks Iisraeli diplomaat ütles veel, et eeldatavasti taastab Trump ka USA-s toodetud kahe tuhande naelaste (907 kilogrammi) pommide tarned Iisraelile.

Viimased otsused viitavad, et Trumpi administratsioonist saab viimaste aastakümnete Iisraeli-meelseim USA valitsus, hindas Financial Times.

Lisaks peatas Trump esmaspäeval veel 90 päevaks USA välisabi andmise. See mõjutab tõenäoliselt ka palestiinlasi, kuna USA annetused moodustavad suure osa kohalike abiorganisatsioonide eelarvest.

Iisrael teatas teisipäeval veel, et alustas Läänekaldal terroritõrje operatsiooni. Armee ütles ühisavalduses Iisraeli julgeolekuagentuuriga, et nad alustasid koos piiripolitseiga operatsiooni Jenini laagris, mis on palestiina rühmituste tugipunkt.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et operatsiooni eesmärk on laagrist terrorism välja juurida.

Palestiina tervishoiuministeerium teatas teisipäeval, et Iisraeli ulatuslikus operatsioonis okupeeritud Läänekaldal asuvasse Jenini pagulaslaagrisse sai surma kuus palestiinlast.