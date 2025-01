Zelenski Davosis: Euroopa peab kaitsele kulutama nii palju kui vaja

Euroopa peab olema ühtne ja õppima täielikult endaga ise hakkama saama, et teda maailma asjade üle otsustamisel üldse veel kuulda võetaks, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski Maailma majandusfoorumil Davosis. Tema sõnul pole praegu selge ka see, kas Euroopa saab üldse koha läbirääkimiste laua taga, kui Venemaa agressioonisõda Ukrainas lõpeb.

Oma toetajate suhtes üllatavalt karmisõnaline Zelenski nentis, et kuigi Ukraina on Euroopa püsiva toetuse eest väga tänulik praegusel ajajärgul, kus Venemaa ja Hiina mõjuvõim pidevalt kasvavad, tuleb siiski arvestada, et taas USA presidendiks saanud Donald Trump võib Euroopat täielikult ignoreerida ning pidada Ukraina saatuse üle kõnelusi ainult Hiina ja Venemaaga. Põhjuseks ikka Euroopa nõrkus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik Euroopa riigid peavad tahtma kulutada riigikaitseks nii palju, kui päriselt vaja, mitte nii palju, kui nad muretuil aastail harjunud on. Kui on vaja viis protsenti SKT-st, siis nii on ja pole mõtet mängida inimeste tunnetel, et kaitsekulusid

tõstetakse meditsiini või pensionide või millegi muu arvel. Nii ei ole tõesti aus öelda," ütles Zelenski.

Donald Trumpi tagasivalimine USA presidendiks pakkus Davosis üldse palju kõneainet. Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul peab muutunud oludes olema Euroopa Liidu lähenemine USA-le pragmaatiline.

"Maailmajõudude läbikäimise reeglid muutuvad. Me ei tohi enam midagi enesestmõistetavana võtta. Kuigi paljudele Euroopas selline uus reaalsus

ei meeldi, oleme valmis sellega toime tulema," sõnas ta.

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ütles, et iga pressikonverentsi Washingtonis ja iga sotsiaalmeedia säutsu ei pea kohe võimendama ülesköetud, eksistentsiaalse debatini. "See jääb kehtima ka pärast valitsuse vahetust,

mis eile Washingtonis toimus," ütles Scholz.

Tänavusele majandusfoorumile on kogunenud varasemast väiksem seltskond. Värske USA president küll osaleb foorumil videosilla vahendusel, hoopis eemale jäävad aga näiteks India peaminister Narendra Modi ja Hiina president Xi Jinping.

Euroopa valitsusjuhtidest ei tule tänavu Davosi näiteks Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Itaalia peaminister Giorgia Meloni ja tema Ühendkuningriigi kolleeg Keir Starmer. Peamiselt ei lase valitsusjuhtidel foorumile tulla asjaolu, et kodus on parasjagu probleeme küllaga.