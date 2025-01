Air Baltic saab lähinädalatel strateegilise investori

"Viimased 18 kuud on olnud kui sõit Ameerika mägedes. Üks saavutusi on olnud strateegilise investori leidmine, kellega allkirjastatakse leping lähinädalate jooksul, kuni veel ametis olen," kirjutas sotsiaalmeedias lahkuv või lahkuma sunnitud nõukogu esimees Klavs Vasks.

Ta kinnitas, et juhtis IPO-ks valmistumise kodutöid ja et paljud protsessid erakapitali kaasamiseks on saanud liikuma. Samas pole Vasks rahul, et poliitiline süsteem on üles ehitatud süüdlaste otsimisele, keegi ei taha võtta vastutust ega teha kaugeleulatuvaid otsuseid. Ministeeriumi esindajad omakorda leiavad, et muutunud aeg nõuab teise, näiteks tehnilise ja börsitaustaga nõukogu liikmeid.

"Otsime nõukokku uut liiget, kel oleks head lennundusvaldkonna tehnilised teadmised. Näeme, et nõukogul tuleb palju tegelda tehniliste küsimustega, olgu need või mootorid. Samas vajame ka nõukogu liiget, kel finantsturgude kogemus," ütles Läti transpordiminister Kaspars Briškens.

Ja tõenäoliselt soovib nõukogus kohta ka strateegiline investor, nagu praegu on seal väikeosanik Lars Thusen.

Air Balticu tegevjuhina jätkab praegu Martin Gauss. Juhtkonnaga liitub aga senine Virgin Atlantic Airwaysi asepresident Robbert Strating.

"Air Baltic on ühenduste pakkuja, mitte puhkuse- ja tellimuslendude või pikamaareiside firma. Meie roll on ühendada kolm Balti riiki. Koroonaajast alates näeme, et just Tallinnas oleme teinud head tööd, pakkudes sealt ühendusi. Oleme seda teinud ilma Eesti-poolsete investeeringuteta. Raha on tulnud Lätist. Kuid see pole probleem, sest see on olnud meie äriline valik," rääkis Air Balticu tegevjuht Martin Gauss.

"2024. aastal ei õnnestunud aktsiaid noteerida börsil. Kuid tähtis on mõista, et seal on ka palju välismõjusid, mida ei nõukogu ega kogu ettevõte ei suuda mõjutada. See on majanduse ja lennunduse seis ning keeruline geopoliitiline olukord," lausus Kaspars Briškens.

Kolme nädala pärast toimuval järgmisel aktsionäride koosolekul peaks Air Baltic saama uue nõukogu. Ettevõte jõuab sellega uude arenguetappi, loodavad transpordiministeeriumi esindajad. Riigilt praegu lisaraha ei vajata. See vajadus võib tekkida siis, kui eraraha kaasamine ebaõnnestub.