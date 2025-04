ERR Riias: Air Balticu tegevjuht vallandati mulluse suure kahjumi tõttu

Läti transpordiminister Atis Švinka selgitas, et Airbalticu tegevjuhi päevapealt vallandamise põhjuseks on eelmise aasta suur kahjum - 118 miljonit eurot. Nõukogu liikmete kinnitusel jäävad jõusse nii senine äriplaan kui ka aktsiate viimine börsile.

Umbes kuu Airbalticu ajutise nõukogu liikmeks olnud Jurgis Sedlenieks kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et sisuliselt täitis nõukogu Martin Gaussi vallandades enamusaktsionäri ehk riigi seisukohta, sest üldkoosolekul avaldati Gaussile umbusaldust. Poliitilist survet ettevõtte juhtimisele Sedlenieks siiski eitab.

Transpordiminister Atis Švinka on üldsusele selgitusi andes jäänud napisõnaliseks, kinnitades taas, et aktsionäride üldkoosolekul eelmise aasta tulemusi kinnitades polnud võimalik leppida suure kahjumiga.

Martin Gauss kinnitas Läti telekolleegidele, et vallandamine tuli talle üllatusena ja kõige halvemal ajal, sest IPO-ks valmistumine käib täie hooga.

"Viis, kuidas minuga käituti, oli väga vastik ja ebaprofessionaalne, kuid see on nüüd möödas. Kuigi ma enam Air Balticus ei tööta, toetan ma seda firmat jätkuvalt ka tulevikus nagu suudan, sest leian, et tegin Air Balticus väga head tööd," sõnas Gauss telefonikõnes.

Air Balticu ajutise nõukogu liige Sedlenieks kinnitas, et ettevõtte suund ei muutu Gaussi vallandamisega.

"Kellele Gaussi vallandamine on halb või hea, ei söanda ma öelda. Ettevõtte suund ei muutu ja jätkame Gaussi välja töötatud äriplaani."

Peaminister Evika Silina pole Gaussi tööd avalikult kritiseerinud. Küll aga on tegevjuhi vahetust nõudnud koalitsiooni kolmas osapool - Roheliste ja Talurahva Liit.

"Soovime endiselt, et säiliksid Air Balticu head lennuühendused. Need on olulised nii Riia lennujaama arenguks kui ka kõigi teiste Balti riikide jaoks," ütles Läti peaminister.

Läti kõrgeima palgaga ametikoha täitmiseks kuulutatakse nüüd välja rahvusvaheline konkurss.