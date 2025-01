Iisrael pööras Gaza relvarahu järel pilgu okupeeritud Läänekalda poole

Iisraeli armee, politsei ja sisejulgeolekuteenistus alustasid teisipäeval operatsiooni Jenini põgenikelaagris, mis on Palestiina rühmituste tugipunkt.

Palestiina tervishoiuministeerium teatas, et Iisraeli väed tapsid Jeninis 10 inimest, kes olid vanuses 16 kuni 57. Iisrael teatas kolmapäeval, et on terroritõrje operatsiooni käigus tapnud 10 võitlejat.

Iisraeli väed on jätkanud tegutsemist Läänekaldal kogu Gaza sõja vältel. Iisrael võitles vahepeal aga korraga Hamasi ja Hezbollah' vastu ning Läänekaldal toimuv oli riigi armee jaoks teisejärguline rindelõik.

Iisrael on sõlminud nüüd aga nii Hezbollah' kui ka Hamasiga relvarahu ning valitsus pööras pilgu Läänekalda poole.

"See on täiendav samm eesmärgi saavutamisel, mille oleme seadnud, tugevdada julgeolekut Juudamaal ja Samaarias," ütles teisipäeval peaminister Benjamin Netanyahu, kasutades Iisraeli ametlikku terminit 1967. aastal okupeeritud Läänekalda kohta.

Netanyahu ütles, et käimasoleva operatsiooni puhul on tegemist Iisraeli ja Iraani vahelise vastasseisuga. Iraani toetatud rühmitused tegutsevad nii Gazas, Liibanonis, Jeemenis ning kõik nad on ühendanud jõud, et võidelda Iisraeli vastu.

Jenini põgenikelaagris on ka varem toimunud kokkupõrked. Vähem kui kahe aasta jooksul on Iisrael korraldanud seal mitu sõjalist operatsiooni.

Iisraeli võimud muretsevad nüüd, et Hamas ja teised Iraani rahastatud rühmitused kasutavad Läänekallast tugipunktina ning kavatsevad seal avada uue Iisraeli-vastase rinde. Hamas ongi juba kutsunud Läänekaldal elavaid palestiinlasi üles hoogustama rünnakuid Iisraeli vastu.

Alates Gaza sõja algusest on Läänekaldal ja Iisraeli rahvusvaheliselt tunnustatud piiridel toimunud üle kahe tuhande terrorirünnaku katse. Iisraeli armee pressiesindaja ütles, et 2024. aastal sai sellistes rünnakutes surma 46 Iisraeli ja välisriigi kodanikku. Selle kuu alguses avasid Jeninist pärit võitlejad tule Läänekaldal sõitnud Iisraeli tsiviilsõidukite pihta, surma sai kolm inimest.

Gaza relvarahus pettunud Iisraeli paremäärmuslikud poliitikud nõuavad samuti, et riik tõhustaks võitlust Läänekaldal tegutsevate võitlejate vastu. Pole veel selge, kui kaua Iisraeli armee operatsioon Jeninis kestab. Sõjaväe pressiesindaja ütles, et see on suhteliselt sarnane augustis toimunud operatsiooniga, mis kestis umbes kuu aega ja hõlmas ka teisi Läänekaldal asuvaid piirkondi.

Palestiina omavalitsus kritiseeris Iisraeli võimude viimast tegevust. Palestiina tervishoiuministeeriumi teatel on Gaza sõja algusest tapetud Läänekaldal üle 838 palestiinlase. Iisraeli armee teatel olid enamik neist võitlejad, palestiinlased on need väited samas tagasi lükanud, vahendas The Wall Street Journal.