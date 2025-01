Michal allkirjastas korralduse Kasemetsa ametisse nimetamise kohta

Michal kommenteeris parasjagu valitsuse pressikonverentsil tööandjate keskliidu pöördumist.

"Mina seda vaadet jagan, et riik peab trimmis olema. See tähendab seda, et me saame üle vaadata oma tegevusi, juba üksi sellepärast saame üle vaadata oma tegevusi, et vabadel kodanikel ja ettevõtjatel oleks lihtsam oma asju ajada. Seda me kindlasti saame. Tööandjad liiduna ja ka ettevõtjad eraldi on meile head partnerid ja kindlasti, kui meil nüüd uus riigisekretär on ametis, täna ma ka selle otsuse allkirjastasin, et 1. veebruarist on meil uus riigisekretär, siis me ettevõtjatega seda koostööd ka alustame, neidsamu reforme," ütles Michal.

Kliimaminister ja taristuminister esitasid ettepaneku vabastada Keit Kasemets kliimaministeeriumi kantsleri ametikohalt 31. jaanuaril tema enda algatusel.

Michal tegi Keit Kasemetsale ettepaneku riigisekretäri ametikohale asumiseks alates 1. veebruarist 2025.

Praegune riigisekretär Taimar Peterkop lahkub ametist 31. jaanuaril.

Valitsuse seaduse kohaselt nimetab kantsleri ametisse ja vabastab ametist ministri ettepanekul valitsus. Riigisekretäri nimetab ametisse peaminister.

ERR on varem kirjutanud, et detsembris läbis riigikogus kolmanda lugemise seaduseelnõu, millega kaotati juriidilise kõrghariduse nõue riigisekretäri ametikohal ning seeläbi loodi eeldused Keit Kasemetsa ametisse asumisele.

Ühtegi erakonda Kasemets praegu ei kuulu. Paljudele üllatusteks osales Kasemets viimatistel koalitsioonikõnelustel. Kui alul arvati, et temast võib saada uus kliimaminister, siis ministriks ta küll ei saanud, kuid nüüd tõuseb riigisekretäri kohale.

Seadusemuudatus tekitas küsimusi riigikogu opositsioonis. Korruptsioonivastase erikomisjoni juht Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond) soovis nii Michalit kui ka Kasemetsa näha erikomisjoni istungil, et nende käest uue riigisekretäri ametisse nimetamise protsessi kohta küsida, ent kumbagi komisjoni istungile ei ilmunud.