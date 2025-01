Prantsusmaa soovib EL-i rohemääruste edasilükkamist

Mure Euroopa konkurentsivõime pärast kasvab ning Prantsusmaa valitsus tahab, et Brüssel lükkaks Euroopa Liidu (EL) roheliste eeskirjade kehtestamise määramata ajaks edasi.

Prantsusmaa soovib, et määramata ajaks lükataks edasi kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiiv (CSDDD). Samuti tahab Pariis, et kahe aasta võrra lükataks edasi ettevõtete kestlikkuse aruandluse direktiiv ( CSRD), vahendas Politico.

"Prantsusmaa võimud pooldavad CSDDD direktiivi jõustamise edasilükkamist," seisab Politico poolt nähtud dokumendis.

Ettevõtjad on varem kurtnud, et sellised reeglid on keerulised, koormavad ja kahjustavad Euroopa konkurentsivõimet.

Prantsusmaa majandusminister Eric Lombard ütles, et tähelepanu tuleb pöörata õigusaktidele, mis muudavad ettevõtete igapäevaelu keerulisemaks. Ta kutsus neljapäeval üles lihtsustama CSRD-d ning lükkama edasi CSDDD-d.

Samas Prantsusmaa pole oma mures üksi. Juba novembris ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et Brüssel vaatab läbi kolm keskkonnaseadust. Need on CSRD, CSDDD ja EL-i taksonoomia. Eeldatavasti annab eurokomisjon asjast ülevaate 26. veebruaril.

Ka Prantsuse president Emmanuel Macron tegi jaanuari alguses selgeks, et nõuab regulatsioonide leevendamist. Tema sõnul tuleb panna regulatsioonid pausile ja üle tuleb vaadata ka hiljutised eeskirjad, mis takistavad innovatsiooni.

Ka üha rohkem Euroopa riike jagab seda seisukohta. Viimastel eurovalimistel olid edukamad paremerakonnad, mis on samuti Euroopa praeguste keskkonnaeeskirjade suhtes pigem skeptilised.

Hiljuti naases USA etteotsa veel ka Donald Trump ning seal tegutsevad Euroopa firmade konkurendid ootavad nüüd regulatsioonide leevendamist.

Trump juba taganes Pariisi kliimaleppest ning jätkab ka teiste rohemeetmete tühistamist. Seetõttu kasvab mure, et Euroopa Liidu konkurentsivõime muutub USA-ga võrreldes veel kehvemaks.