Relvarahu püsib ja tuhanded palestiinlased naasevad Põhja-Gazasse

Veel nädalavahetusel takistas Iisrael sadadel tuhandetel palestiinlastel naasta oma kodudesse. Iisrael teatas toona, et ei luba Gaza elanikel liikuda põhja poole, kuna Hamas ei vabastanud laupäeval tsiviilisikust pantvangi, vahendas The Wall Street Journal.

Möödunud laupäeval andis Hamas neli naissoost Iisraeli pantvangi üle Punasele Ristile, kes viis need seejärel Iisraeli. Kõik neli pantvangi on naissoost Iisraeli sõdurid. Samas ei toimunud naissoost tsiviilelaniku vabastamist, milles oli samuti varem kokkuleppele jõutud.

Esmaspäeval toimus kõnelustes läbimurre ning Iisrael ja Katari välisministeerium teatasid, et kokkuleppe raames vabastab Hamas naissoost Iisraeli pantvangi Arbel Yehoudi. Selle raames lubas Iisrael Palestiina põgenikel oma kodudesse naasta.

Tuhanded inimesed liiguvad nüüd jalgsi mööda Gaza sektori peamist rannikuteed põhja poole. Mõned inimesed juubeldavad, sest saavad esimest korda pärast sõja algust naasta Põhja-Gazasse. Paljud palestiinlased muretsevad aga ka oma lähedaste pärast.

47-aastane kuue lapse ema Suha Arafat lahkus oma kodust sõja esimeste nädalate jooksul. Esmaspäeval liikus Suha Arafat koos oma üheksa-aastase tütrega Gaza linna suunas.

"Ma näen ainult hävingut ja rahvamassi. Tundub, et tegemist on paralleelmaailmaga," ütles Suha Arafat.

Iisrael alustas maapealset operatsiooni kõigepealt Gaza põhjaosas.

Iisrael andis 2023. aasta lõpus Gaza sektori põhjaosa elanikule korralduse ümber asuda Gaza lõunaossa. Iisrael alustas Hamasi sihtmärkide pommitamist ning see tõi kaasa hulga inimohvreid, piirkonnas puhkes humanitaarkatastroof.

Seejärel alustas riik operatsiooni Gaza keskosas ning viis hiljem oma maaväed ka lõunaossa.

Iisraeli teatel jätkab Hamas oma tegevust Põhja-Gazas ning islamirühmitus tõstab taas pead. USA Iisraeli-meelne president Donald Trump on rääkinud ka plaanist puhastada Gaza, nii et Egiptus ja Jordaania võtaksid vastu sealsed palestiinlased, mis võimaldaks luua Lähis-Idas rahu.

Trumpi sõnul võiks Gaza elanike ümberasumine olla kas ajutine või pikaajaline.

"See on praegu sõna otseses mõttes lammutusplats, peaaegu kõik on lammutatud ja inimesed surevad seal. Nii, et ma pigem kaasaksin mõned araabia riigid ja ehitaks eluasemeid teises kohas, kus nad võivad ehk elada rahus," ütles Trump.