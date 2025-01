Ilm püsib hall ja vesine

Teisipäeva öö on Eestis pilves. Vihmasadu laieneb saartelt üle mandri itta, paiguti tuleb sekka ka lörtsi. Mõnel pool on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on -1 kraadist +3 kraadini, saartel on sooja kuni 5 kraadi.

Hommik on pilves. Peamiselt mandril sajab vihma. Mõnel pool on udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 ja +5 kraadi vahel.

Päev on valdavalt pilves. Ennelõunal taandub tihedam sadu idapiiri taha, seejärel sajab kohati vihma. Paiguti püsib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7, ennelõunal rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 2 kraadist 6 kraadini.

Kolmapäev on pilves ja üsna vihmane. Öösel on sooja 1 kuni 4, päeval 3 kuni 9 kraadi. Vihmasabinaid jagub mitmele poole ka neljapäevaks ja reedeks.

Neljapäeva öösel on sooja 1 kuni 5, päeval 3 kuni 6 kraadi. Reede on veidi jahedam: öösel on sooja 1 kuni 4, päeval 2 kuni 5 kraadi.

Nädalavahetusel muutub ilm praeguste prognooside järgi järk-järgult külmemaks. Võimalik, et pühapäeval naaseb ka lumi.