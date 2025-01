Koalitsioon tahab ühtlustada parteidele ja valimisliitudele kehtivaid reegleid

Koalitsioonipoliitikute arvates tuleks ühtlustada parteidele ja valimisliitudele kehtivaid reegleid. Põhiseaduskomisjoni liige, sotsiaaldemokraat Eduard Odinets ütles, et praegu pole võimalik kontrollida seda, kes rahastab valimisliitude tegevust valimiste vahelisel ajal.

"Nad teevad kampaaniat, korraldavad üritusi. Kes neid rahastab, mis lubadusega seda rahastatakse, seda tegelikult praegu ei kontrolli keegi, enne kui ei tule aktiivne valimiskampaania, mis on mõned kuud enne valimisi. See on tõepooolest hall ala ja ka siin oleks vaja võimalikult kiiresti leida lahendusi," selgitas ta.

Reformierakonna peasekretär Timo Suslov tõdes, et kui erakonnal on kohustus esitada täpsed aruanded, siis valimisliidud saavad kergemalt läbi.

"Ma arvan, et erakonnaseadus peaks täpsustama, millised need reeglid on. See oleks minu poolt see, et kui kõigil on teistsugused korvpallireeglid, siis lõpuks ei tule ühtegi head mängu sellest välja sellest," ütles ta.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimees Liisa Oviir nimetas samuti ühe reguleerimist vajava teemana valimisliite.

"Valimisliit on peaaegu reguleerimata teema, seal mingisugust aruandlust nad ei esita, kuigi on ka neid valimisliite, mis on vanemad kui 10 aastat ja nii edasi. See on meie mõttes kõrb, kuhu meie vaatama ei ulatu. Ja kohalikul tasandil see tekitab ebavõrdse konkurentsi erakondadega," rääkis Oviir.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) sõnul pakub tema ministeerium välja väikese paketi erakonnaseaduste muudatustest. Riigikogu otsustada jääb ministri sõnul ka näiteks küsimus, kas valimisliidud saavad jätkata endisel moel või peaksid registreerima end mittetulundusühinguteks.

"Mina ütleks, mis see loogika on? Sa võid selle mittetulundusühingu ju kohe ära lõpetada, meil ei ole sundi mittetulundusühingut hoida. Samal ajal mittetulundusühingu loomine oleks kaunis kõrge barjäär. See võib aega võtta mitu kuud, et kõik dokumendid oleksid õigesti vormistatud ja nii võib juhtuda, et üks valimisliit ei saagi valimistel osaleda. Kas see on see Eesti, mida me tahame?" rääkis minister.

Praegu kehtiv erakonnaseadus on rohkem kui 10 aastat vana. Seaduse muutmisest on räägitud aastaid. Korduvalt on seaduse muutmise vajadust tuletanud ministeeriumile meelde erakondade rahastamise järelevalve komisjon.