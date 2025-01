Läti transpordiminister ei välista, et Air Balticust võib saada Lufthansa ettevõte

Läti juhtide sõnul näitab maailma ühe tuntuma lennufirma Lufthansa huvi Air Balticu vastu, et Läti ettevõtte tegevust peetakse jätkusuutlikuks. Lätis on küsitud, kas Air Balticu rohkem kui 300 miljoni euro suuruse investeeringuvajaduse kõrval on Lufthansa Grupi 14 miljonit vähe või palju. Ja kui Lufthansa saab selle eest 10-protsendise osaluse, kas siis kogu Air Balticu turuväärtus on 140 miljonit eurot?

Nii transpordiministeeriumi kui ka Air Balticu juhid kinnitavad, et lennufirma tegelik hind selgub alles börsil, kuhu loodetakse jõuda kevadeks. Sestap kasutatakse Lufthansa puhul konverteeritavat aktsiat, mis muudetakse IPO järel ümber tavalisteks aktsiateks. Lufthansa osa lõplik suurus Air Balticus selgub seega samuti aktsiate avalikul enampakkumisel, kuid lepingu järgi ei tohi see olla väiksem kui viis protsenti.

"Kui IPO käigus kujuneb hind kõrgemaks, saab Lufthansa mitte 10 protsenti, vaid näiteks viis protsenti. See tähendab, et lepingus on tagatud tegeliku turuolukorraga arvestamine ka selle tehingu puhul," lausus Air Balticu juhatuse liige Vitolds Jakovlevs.

Kas ja kui palju vajab Air Baltic veel Läti riigi raha, selgub samuti börsil. Läti valitsus on otsustanud, et lennufirmas jäetakse igal juhul riigile 25-protsendine osalus. Sellega tagatakse lennufirma keskuse jätkamine Riias ja lennuühendused Baltimaade pealinnadest.

"Kas riigil on vaja kaasinvesteerida ja kui palju, et säilitada 25 protsenti osa lennufirmas, sõltub IPO ajal kujunevast ettevõtte väärtusest. Matemaatiliselt võib see olla null kuni 75 miljonit eurot. Riigi poolt on valmisolek selleks olemas," ütles transpordiminister Kaspars Briškens.

Lufthansa Grupi esindajad Riias pressikonverentsil ei osalenud ega vastanud ka "Aktuaalse kaamera" kirjalikule küsimusele. Ettevõtte pressiteade väljendab aga lennuhiiu huvi Air Balticu äriplaani ühe osa ehk uute lennukite liisimise vastu. Juba varem on lepitud kokku, et Lufthansa saab suvel enda käsutusse 21 ja talvel viis Air Balticu Airbusi koos meeskonnaga. Samuti huvitutakse turu laiendamisest ja loodetakse, et Air Baltic lisab reisijaid Lufthansa kauglendudele.

"Aktsiad pakuvad investorile huvi, sest võimaldavad kindlustada neile juurdepääsu Air Balticu lennukitele ja teenindusele ka tulevikus," lausus Jakovlevs.

Mõne nädala pärast saab firma uue nõukogu, kus asub ühe liikmena tööle ka Lufthansa esindaja.