ERR Lätis: Air Baltic ootab mullusele kahjumile vaatamata tänavu paremat aastat

Läti lennufirma Air Baltic jäi mullu 118 miljoni euroga kahjumisse, kuid käibe ja reisijate arvu kasv lubavad tänavu oodata paremaid tulemusi, ütlevad ettevõtte juhid. Lootus on veel tänavu kaasata aktsiate börsil noteerimisega täiendavat kapitali.

Air Balticu juhatuse liige, finantsdirektor Vitolds Jakovlevs peab mulluse suure kahjumi põhjuseks lennufirmast mitte sõltuvaid asjaolusid, eelkõige Pratt & Whitney mootorite kiiremat amortisatsiooni ja euro väärtuse langust USA dollari suhtes.

"Olulise osa kahjumist moodustavad täiendavad intressimaksed. Nagu teada, refinantseerisime mullu 200 miljoni euro väärtuses väärtpabereid. Nüüd on nende väärtus 380 miljonit eurot. Tegu pole ainult suurema summaga, vaid oluliselt kõrgem on ka intressimäär. Maksame nüüd täiendavalt 30 miljonit eurot neile, kes andsid Air Balticule keerulises turuolukorras pikaajajalist laenu," selgitas Jakovlevs.

Suure kahjumi juures sai Air Baltic mullu ajaloo suurima aastatulu – ligi 750 miljonit eurot, mis on 12 protsenti rohkem kui tunamullu. Reisijaid toimetati sihtkohtadesse üle kaheksa miljoni – selles on kasv 18 protsenti.

Peaminister Evika Silina peab hädavajalikuks, et Air Baltic suudaks tänavu börsilt saada täiendavat raha.

"Läti säilitab ja tugevdab oma mõju lennunduses. Transpordiministeeriumile on antud ülesanne korraldada tänavu edukalt Air Balticu aktsiate esmapakkumine, et meie lennufirma saaks kasvada ja tugevdada kogu Läti majandust," sõnas Silina.

Air Baltic on Lufthansaga sõlmitud lepingu järel järjest enam teenimas meeskondade ja uute lennukite liisimisest. Kuigi plaan on viie aasta jooksul lennukite arvu suurendada poole võrra ehk sajani, muretsetakse Lätis, kas Lufthansa huvi õhusõidukite liisimise vastu ei tähenda, et regulaarlendude jaoks Baltimaade pealinnadest neid enam ei jätkugi.

Lufthansa esindajad polnud nõus "Aktuaalsele kaamerale" selgitama, mis plaanid neil Air Balticuga on.

"Peaeesmärk on suurendada lennukiparki, et saaksime erinevatel turgudel rohkem teenida. Nii liisinguturul, andes oma lennukeid koos meeskondadega

Lufthansa grupi kasutusse, kui ka reisijateveol, kus me praegu oleme keskendunud tegevusele Balti riikides," ütles Jakovlevs.

Läti valitsus on lubanud tagada nii otseühendused Baltimaade pealinnadest kui ka selle, et Air Balticu keskus jääb endiselt Riiga.