Euroopa Liit võtab kavandatava imporditolliga sihikule Temu ja Sheini

Euroopa Liit koostab plaane, et kehtestada tollimaksud odavatele kaupadele, mis on ostetud Hiina veebimüüjatelt, nagu Temu, Shein ja AliExpress.

Euroopa Komisjon teeb käesoleva kuu lõpus ettepaneku kaotada praegune 150 euro piir, millest madalama väärtusega esemeid saab tollimaksuvabalt osta, teatas Financial Times kolmapäeval, viidates kolmele asjaga kursis olevale isikule.

Praeguste EL-i määruste kohaselt ei kuulu väljaspool EL-i riigist ostetud pakid tollimaksu alla, kui nende väärtus on alla 150 euro.

Euroopa Komisjoni andmetel saabus 2023. aastal EL-i kaks miljardit saadetist, mille deklareeritud väärtus oli alla 150 euro. Komisjoni sõnul panevad e-kaubanduse tohutud mahud tolli võimed proovile.

EL on arutanud piirmäära kaotamist osana Komisjoni mais esitatud tollireformi projektist, kuid nüüd võidakse püüda selle vastuvõtmist kiirendada, et võidelda odavate importkaupade vooga, teatas FT raport.

Sheini ja Temu kriitikud USA-s on juba kurtnud, et Hiina ettevõtted kasutavad sealset importmaksuvabastust, et konkurente alistada ja vältida oma toodete tollikontrolli.

See praktika aitab kahel ettevõttel pakkuda näiteks kleite hinnaga 7 eurot ja 30 senti ning nutikellasid hinnaga 22 eurot ja 80 senti ostjatele üle kogu maailma.