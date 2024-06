Hiina odavkaupade sissevool vähendab Eesti kaupmeeste konkurentsivõimet

Taani plaanib tollireeglite karmistamisega pidurdada Hiina veebipoodide nagu Temu odavate kaupade sissevoolu. Ka Eestis on see jaekaupmeestele murekoht, sest hinnavahed Hiina kasuks on suured.

Hiina odavkaupade veebipoed nagu AliExpress, Temu ja Shein on Eesti kaubandust päris palju mõjutanud, ütles E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

"E-kaubanduse pakkide mahus on väga hästi näha, mida raskem on majanduses olukord. Näiteks ka nüüd, eelmise aasta suhteliselt algusest, hakkas Hiina maht kasvama, see on alati nii. Kui muidu 60 protsenti tellitakse Eesti e-poodidest ja Euroopa Liidust ja 40 Aasiast, siis praegu on ta juba enam-vähem võrdne," lausus Väät.

Hiina veebipoodide suur eelis Euroopa tootja ees on odav hind. Näiteks üks hambahari maksab Rimi e-poes 99 senti, Temus aga 57 senti. Hinnavahed lähevad veel suuremaks, kui vaadata kallimaid tooteid.

Kaupmeeste liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul suudavad Eesti ja Euroopa kaupmehed konkurentsi pakkuda muuga. Paljud tarbijad teevad väärtuspõhiseid oste, pidades silmas keskkonnasäästlikkust ja töötajate heaolu. Samuti jälgitakse toodete kvaliteeti ja kodumaisust.

Muudatusi konkurentsi võrdsustamiseks on juba tehtud. Väät tõi esile sel aastal rakendunud deklareerimistasu kolmandate riikide kaupmeestele.

"Varasemalt oli tegelikult täitsa jabur olukord, kus näiteks kui inimene tellis Eesti kaupmehelt, oletame, 18 eurot maksva toote, siis Eesti kaupmees pidi maksma käibemaksu. Kui nüüd eestlane tellis Aasiast või väljastpoolt Euroopa Liitu, siis alla 20-euroselt pakilt ta ei pidanud maksma käibemaksu. Tegelikult see on ju konkurentsieelis Aasia kaupmehele," ütles Väät.

Tema sõnul on probleem endiselt käibemaksude deklareerimises: kui eestlane ostab mõnest välismaa e-poest kauba, siis tuleks käibemaks maksta Eesti riigile.

"Aga probleem on selle kontrollimisel, et palju neid käibeid deklareeritakse Eestisse ja palju tegelikult makse makstakse Eestisse. Meie andmetel on siin ikkagi sajad miljonid, mis jäävad saamata," lausus Väät.

Nele Peil ütles piiravate meetmete rakendamise kohta, et ideaalis peaks neid asju tegema Euroopa Liidu keskselt. Probleem on selles, et kui Euroopa Liit võtab Hiina platvormid tugevalt pihtide vahele, siis Hiina tõenäoliselt vastab omapoolsete kaubandusmeetmetega Euroopa Liidu vastu.

"Teine variant on see, et Eesti teeb seda iseseisvalt. Ma arvan, et kui Taani on mingi otsuse ära teinud, siis liikmesriigid vaatavad, kuidas see läheb, mis juhtub ja võib-olla siis järgitakse nende eeskuju. Sellisel juhul Eesti kindlasti võiks seda mõelda," ütles kaupmeeste liidu tegevjuht.