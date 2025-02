Gaasimüüjad tõstavad märtsist hinda

Viimati tõstis varem Eesti Gaasi nime kandnud Elenger gaasi hinda jaanuarikuust, enne seda maksis gaasi kuupmeeter 0,59 eurot.

Alexela muutuvhinnaga kodugaasi paketi hind muutub paketi nimele vastavalt igal kuul ning on samuti liikunud novembrikuu 0,599 eurolt stabiilselt väikeste sammudena üles.

Kristofer Vähi hinnangul ongi gaasi hinna trend maailmaturul praegu ülespoole, kuid kas see nii jätkub, on keeruline ennustada.

"Tulevikuhindadest on näha, et tavalist sesoonsust, kus kevade- ja suvehinnad kauplevad madalamal kui talv, tänavu ei paista," rääkis Vähi.

"Selline olukord on väga ebatavaline, kus tulevikuhindades on tuleva suve hinnad sama kõrgel kui praegused lähemate talvekuude hinnad ning kõrgemalgi kui järgmise aasta talve hinnad," märkis ta.

Kõrgema hinna taga on eelkõige mahutite kiire tühjenemine ja kohustus Euroopas mahutid suve jooksul taas täita.

Vähi sõnul on trendile hagu juurde andnud Saksamaa, mis püüab lahendada suuresti riiklikust sekkumisest põhjustatud probleemi veelgi suurema riikliku sekkumisega.

"Nimelt hoidlate täitmise kohustuse tõttu on surve osta suvel gaasi, sõltumata turuloogikast, kas seda gaasi pärast talvel ka kasumlikult maha saab müüa. See tõstab suvehinnad talvest kõrgemale, pärsib turuosaliste soovi gaasi varuda, seeläbi tegelikult vähendades järgmise talve varustuskindlust ja töötab nõnda risti vastupidi Euroopa regulaatorite kavatsusele," ütles Vähi.

"Selmet hoidlatäitmise kohustus eemaldada ja lasta turujõududel loomulikul teel varuda suvel vajalikul määral gaasi, on Saksamaa otsustanud subsideerida suvel hoidlate täitmist läbi selle, et Saksa maksumaksja – aga kaudselt ka üldisemalt Euroopa tarbija – maksab odavama talvehinna ja kallima suvehinna vahe kinni, et energiafirmad siiski ladustaks gaasi," sõnas Vähi ja lisas, et turg tõlgendab seda võimalusena ilma riskita ja mis iganes hinnaga järgmiseks talveks gaasi osta.

"Mõistagi kaob sellise tegevuse tagajärjel majanduslik efektiivsus ja energiahinnad kerkivad," täheldas Vähi.

Hollandi gaasibörsil TTF läbis gaasi hind viimaste aastate madalpunkti ligikaudu aasta eest, mil megavatt-tunni hind jäi alla 30 euro. Sügisel kerkis megavatt-tunni hind ligikaudu 40 euroni ning 1. detsembriks 48 euroni megavatt-tunni kohta.

Praegu kaubeldakse 52 euroga megavatt-tunni eest, seda nii märtsi lepingutega kui ka ülejäänud aasta lepingutega kuni oktoobrini.