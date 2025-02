Kantslerile sai saatuslikuks koostöö mittelaabumine minister Pakostaga

Tõnis Saar on staažikas kantsler - ta asus kantslerina tööle 2017. aastal. Kantsleri ametiaeg kestab viis aastat. Kui esimene ametiaeg läbi sai, toetas valitsus 2022. aastal tollase ministri Maris Lauri ettepanekut, et Saar jätkaks kantslerina veel viis aastat. Ehk kantsleriametis oleks Saar pidanud olema 2027. aastani.

Liisa Pakosta sai ministriks 23. juulil 2024. Avaliku teenistuse seaduse kohaselt võib kantsleri ennetähtaegselt teenistusest vabastada juhul, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri vaheline koostöö ei laabu ning ministri ja kantsleri koostöötamise algusest on möödunud vähemalt kuus kuud. See aeg sai täis 23. jaanuaril.

Kaks nädalat hiljem ehk 5. veebruaril teatas Pakosta kantsler Saarele teenistusest vabastamisest koostöö mittelaabumise tõttu. Minister andis Saarele võimaluse oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks 6. veebruariks.

"Soovin kiita teie kõrgeid eetilisi tõekspidamisi ja isiksuseomadusi, mis soodustavad juhtimist stabiilses olukorras. Paraku käimasolevate suure ulatusega muudatuste juhtimisel on osutunud meie vaated ja suhtumine ministeeriumi juhtimisel ületamatult erinevateks ja seetõttu teen valitsusele ettepaneku vabastada teid ametist koostöö mittelaabumise tõttu," põhjendas minister kantsleri ametist vabastamist.

Saar kommenteeris 6. veebruaril teenistusest vabastamise teadet dokumendihaldussüsteemis lakooniliselt: "Olen tutvunud. Ministri otsus."

Eelnõude infosüsteemist leiab kantsleri vabastamise dokumendi järel kohe ka justiits- ja digiministeeriumi teisegi ettepaneku valitsusele, mis on aga kinni kaetud AK märkega. Esitatud dokumentide failinimedest on näha, et see ettepanek puudutab äsja kaitseministeeriumi asekantsleri kohalt lahkunud Tiina Uudebergi. ERR on esitanud justiitsminister Liisa Pakostale päringu, kas Uudeberg esitatakse nüüd uueks justiits- ja digiministeeriumi kantsleriks.

Kuue kuu hüvitis

Avaliku teenistuse seaduse alusel teatatakse ministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamisest koostöö mittelaabumise tõttu kantslerile kirjalikult vähemalt 30 kalendripäeva ette. Kui seda tähtaega ei järgita, siis makstakse talle sama seaduse alusel palka ka iga ette nähtud 30 päevasest etteteatamistähtajast puudu jäänud tööpäeva eest.

Teade teenistusest vabastamisest koostöö mittelaabumise tõttu suunati dokumendihaldussüsteemis kantslerile 5. veebruaril. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt algab tähtaja kulgemine järgmisel päeval pärast selle kalendripäeva saabumist, millega määrati kindlaks tähtaja algus, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Seega lõppeks 30-päevane etteteatamistähtaeg 7. märtsil.

Avaliku teenistuse seaduse alusel makstakse kantsleri teenistusest vabastamise korral talle hüvitisena põhipalka ametiaja lõpuni jäävate kuude eest, kuid mitte rohkem kui kuue kuu põhipalk ja lisaks sellele palka ka iga ette nähtud 30-päevasest etteteatamistähtajast puudu jäänud tööpäeva eest.