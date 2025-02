Pärgmäe: lennukite puudus on probleem ka teistele lennufirmadele

Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul peab lennujaam pidevaid vestlusi lennufirmadega uute liinide avamiseks ning see, et lennufirma mingil liinil paar korda nädalas puhkuselende teeb, ei tähenda, et liin oleks vajadustele vastavalt hästi teenindatud. Lennukite puuduse mure ei puuduta vaid Ryanairi, rääkis ta.

"Kui vaatame laiemalt, siis lennukite saadavus turul on üldse väga suur probleem. Ryanairil konkreetselt jäi Boeingult eelmisel aastal saamata 20 lennukit ehk isegi Ryanairi suuruse lennufirma kohta on see päris suur number. Teiselt poolt ka Airbusi lennukitel on mootoritega probleeme. Nii et lennukite puudus on turul päris suur," rääkis Pärgmäe.

Seega on lennukite puudus üheks peamiseks põhjuseks, miks lennundusturg ei kasva ja miks lennupiletite hinnad üles lähevad, nentis lennujaama juht. "Pakkumist ei tule nii palju peale kui nõudlus sooviks."

Ryanair sulges Tallinna lennujaamast kuus liini. Pärgmäe tõi välja, et Billundi liini sulges lennufirma seetõttu, et pani seal baasi üldse kinni ja sulges sealt 25 sihtkohta.

"Itaaliasse nad ei lenda suvel kolme sihtkohta, pluss Viini, aga ka Paphos, mis on käinud kogu aeg kinni-lahti," kirjeldas ta tühistatud Tallinnast väljunud lennusihtkohti.

Küsimusele, kuidas Tallinnast reisijad siiski saaks nendesse sihtkohtadesse, vastas Pärgmäe, et kõik lennujaamad arutavad lennufirmadega regulaarselt võimalusi liinide avamiseks. "Eelmisel nädalal oli ka Hispaanias mess, kus kohtusime võimalike vedajatega ja rääkisime nendest sihtkohtadest, mis on vabad, mis on alateenindatud, milliseid võiks avada."

Pärgmäe tõi välja, et kuigi Ryanair lendas Viini, ei tähendanud see Tallinna lennujaama vaates, et Viini liin oli hästi teenindatud. "Viiniga me tegelesime kogu aeg, sest sinna oli mahtu juurde vaja." Ta kirjeldas, et Viini tegi Ryanair paar korda nädalas küll puhkuselende, kuid vaja oleks ärilende, kust saaks Viinist ka edasi lennata.

Lennunduse mõttes pole Eesti väga atraktiivne sihtkoht, nentis Pärgmäe, kuid siin on nõudlust ja ostujõudu, mida lennujaam lennufirmadele ka tutvustab.

Kõige rohkem tahetakse Tallinnast lennata Londonisse, rääkis Pärgmäe ja lisas, et käesoleval talvel olid Londoni lennud hästi teenindatud ja lendasid seda liini pea kaks korda päevas ning talvehooajal pole see varem nii hästi olnud.

Pärgmäe märkis, et suveperioodil inimesed reisivad rohkem ning tal on kahju, et Ryanair liinide sulgemisest nii hilja teatas, kuna inimestel olid suvised reisiplaanid juba tehtud. Teised Tallinnast lendavad lennufirmad teevad tema sõnul oma plaane pikemalt ette.

Aktiivselt üritab Tallinna Lennujaam siia meelitada Flydubaid, kes oleks esialgsete plaanide kohaselt pidanud Tallinnast lende alustama juba praegusel hooajal. "Aga ega neil on samad probleemid, mis Ryanairil – neil ei ole lennukeid. Nad ei saa Boeingult lennukeid kätte, see oli ka põhjus, miks sellest talvest see liin tühistatati. Kui nad lennukid kätte saavad on see täiesti tehtav."