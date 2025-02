Eesti 200 tahab Tallinnas osa linnaosavalitsuste kaotamist

Eesti 200 soovib tulevikus kaotada Tallinnas osa linnaosavalitsustest, jättes linnaosadesse tööle vaid paar inimest, kes on nii-öelda linnaosade saadikud linnavalitsuses. Abilinnapea Aleksei Jašin ütles, et nagunii suurem osa teenustest koondatakse linnavalitsusse ja linnaosade valitustel pole lihtsalt enam piisavalt ülesandeid.

Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin ütles, et linnavalitus arutab noorsootöö juhtimise konsolideerimist ühe struktuuri alla, mis koondaks enda alla noortekeskusi, õpilasmaleva tööd ja mobiilse noorsootöö teenust.

Tema sõnul niikuinii kommunaal-, sotsiaal- ja noorsootöö valdkonnad koondatakse linnavalituse kätte, mistõttu muutub küsitavaks ka linnaosavalitsuste sellisel kujul jätkamine.

"Mina ja Eesti 200 näeme selgelt, et linnaosade teenuste konsolideerimisest on väga palju kasu, väga palju võita ja väga palju selgust linnakodanikele.

Jašini sõnul ei puuduta tsentraliseerimine vaid noortekeskusi, vaid ka näitaks tänavahooldust, haljastust ja lumekoristust.

"On terve rida lepinguid, mis on linnaosadel, suuremad lepingud on küll keskkonna- ja kommunaalameti all. Tekib olukord, kus üht tänavat hooldab üks lepingupartner, mis on linnaosapartner, teist hooldab teine partner," ütles Jašin.

"Teenused peaksid olema võimalikult lihtsad ja lihtsasti kättesaadavad. Kui me räägime personaalsest riigist, siis peaks olema rohkem ka personaalset linna," lausus Jašin.

Jašini sõnul võiks olla Tallinnas konkreetne kanal, näiteks telefoninumber, veebileht või äpp, mille kaudu kodanik saab anda teada lahendamist vajavatest probleemidest.

Sarnast funktsiooni kannab Tallinnas praegu Tallinna abitelefon 14410, millest Jašin ei rääkinud.

"On vaja selgust, on vaja teenuste lihtsust, aga teiseks on ka vaja linnaosade

teenused ümber vaadata. Mis lõppfunktsioon linnaosadel võiks olla, siis see on see kogukondlikkuse, kultuurielu rohujuurte tasemel võimestamise ja korraldamise aspekt, milleks saab ka kasutada ju linnaosade maju, linnaosa valitsusi ja ka teisi hooneid, mis kuuluvad valdusesse," rääkis Jašin.

"Siin tekib ka küsimus, kas on kaheksat linnaosa vanemat vaja. Võiks olla tõesti vähem linnaosa vanemaid," lisas ta.

"Aga selline kultuuriline kogukondlik ja nii-öelda linnavalitsuse esindajana roll oma meeskonnaga, see võiks ikkagi jääda," ütles ta veel.

Jašini sõnul tuleb kokkuhoid juhtimise aspektist. "Juhtimise komponent. tuleb näiteks kaheksa juhi asemele kaks tippjuhti, kõrgema palgaga, aga me räägime kokkuhoiust kümnetest tuhandetes eurodes," sõnas Jašin.