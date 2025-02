Ministeerium ei saa koalitsiooni energiaplaanide alusandmeid avaldada

Kliimaministeerium ei saa koalitsiooni elektritootmise plaanide arvestuse, sealhulgas suurtele meretuuleparkidele toetuse maksmise kava alusandmeid avaldada, kuna need on pärit eraettevõttelt, mille arvutusmudelid ja andmestik on tema intellektuaalne omand, ütles ministeeriumi esindaja.

"Kuna tegemist on konkreetse analüüsimaja analüüsiga, siis see sisu on selle analüüsimaja oma ja see pole midagi, mida kliimaministeerium saab detailselt, kogu ulatuses jagada," ütles kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks kolmapäeval riigikogus riigieelarve kontrolli erikomisjonis peetud avalikul arutelul riigi kavandatava energiapoliitika üle.

Vaks selgitas, et ettevõte EA Energy koostatud analüüsis on arvestatud 18 riigi elektrisüsteemi hetkeolukorda, prognoose ja 42 erinevat stsenaariumi.

"Ehk siis see sisu, mis seal kirjas on, on hästi tehniline, hästi detailne ja see memo, kokkuvõte, mille komisjon on saanud, ongi kokkuvõte kogu sellest arvutusest, kogu sellest põhimõttest viidetega konkreetsetele numbritele, mida me iseenda analüüsides oleme kasutanud," rääkis ta, viidates riigieelarve kontrolli erikomisjonile edastatud lühikokkuvõttele analüüsist.

Vaks kinnitas, et ministeeriumile on mudeli sisu kättesaadav, ametnikud on sinna sisse vaadanud ja veendunud, et need tulemused on sellised nagu mudeli koostajad on seda selgitanud.

"See taust siin taga, miks me ei ole saanud seda materjali avalikuks teha – lihtsalt seal on materjali, mis on EA Energy intellektuaalne omand, mille nad on ise mööda maailma kokku korjanud ja see kuulub nende ärimudelisse. Meil ei ole võimalik neid andmeid igale poole avalikkusse jagada, sest see on osa äriprotsessidest," rääkis kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja.

Analüüsi oli EA Energy koostanud Eesti süsteemihalduri Elering tellimusel 2022. aastal.

Vaks selgitas, et seda kasutati, kuna sel ajal saadi valitsuselt soov selgitada välja, kuidas meretuul hakkab elektri hinda mõjutama.

"Selleks, et neid arvutusi kätte saada, oleks meil ministeeriumina kulunud üle aasta koos hangetega, mis tähendab, et me ise seda analüüsi sel hetkel tellida ei saanud. Me kasutasime materjale, mis selleks hetkeks oli Eleringi juures olemas, erinevad hinnaprognoosid, erinevad mudelid ja selle pealt – tegemist on 2022. aasta analüüsiga – saime indikatsioonid nende hinnastsenaariumite kohta ja nendest järgmistes tegevustes lähtusime," kirjeldas Vaks.

Ta rõhutas, et analüüs ei keskendu ainult meretuulele, vaid analüüs pakub välja 42 võimalikku stsenaariumit, kuidas elektri hind erinevaid võimsusi süsteemi lisades võib börsil kujuneda.

Koalitsioonierakondade juhid leppisid 26. jaanuaril kokku tuuleenergia arendamise parameetrites, sealhulgas 2,6 miljardi euro suuruse toetuste mahu meretuuleparkide arendajatele, kuid ei ole esitanud andmeid ega arvutusi, millel nende otsused põhinevad.

Vaata ülekande seda osa, kus Vaks analüüsi koostamise teema selgitab: