Helme energeetikast: midagi muud peale põlevkivijaamade ei olekski vaja

EKRE esimees Martin Helme ütles ETV saates "Esimene stuudio", et Eesti enegeetikas midagi muud peale põlevkivijaamade ei olekski vaja. Valitsuse energiakokkulepe tähendab tema sõnul aga, et terve Eesti pannakse tuulikuid ja päikeseparke täis, mille hind ühiskonnale on väga kõrge.

Koalitsioonierakondade juhid leppisid eelmisel esmaspäeval kokku, et nii mere- kui ka maismaatuuleparkide rajamiseks korraldatakse kahe teravatt-tunni ulatuses vähempakkumisi.

"Valed otsused tehti. Väga valed otsused tehti. Kui Eesti kolme erakonna juhid... Tegelikult räägime kahest erakonnast, Eesti 200 on seal puhas manus. Aga lihtsalt löövad lukku Eesti maksumaksja raha kulutamise 2,6 miljardi ulatuses põhimõtteliselt räkitile, mida me nimetame roheenergeetikute kambaks, siis see on Eesti inimeste röövimine päise päeva ajal. Rääkimata sellest, et see suunab kogu Eesti majanduse vaesusesse," kommenteeris Helme.

"2022. aasta sügisel kiirkorras võeti vastu riigikogus otsus, et Eesti peab üle minema aastaks 2030 kogu oma energiavajaduse katmisel taastuvenergia võimsusele, mis tähendab seda, et me peame tegelikult - vaadates seda, kui efektiivne on päike ja tuul – neli kuni viis korda suurema nimivõimsuse välja ehitama Eestis järgmise viie aasta jooksul kui on meie tarbimine. Sest tuulikud ja päikesepaneelid töötavad umbes 20 kuni 25 protsenti oma tegelikust võimsusest. See on pööraselt kallis. See tähendab seda, et terve Eesti pannakse tuulikuid ja päikeseparke täis," lisas Helme.

"Ja kõigele lisaks, kuna kõik teavad, et tuule- ja päikeseenergia on kallis ja ei hakka meid varustama tegelikult, tehakse sinna juurde veel ülemineku mõttes gaasijaamad, mis on ka väga kallid ja kust tulev elekter on väga kallis. Need gaasijaamad tuleb kinni panna 2040. aastaks. Ehk me teeme 15 aastaks jaamad, mille kapitalikulu tuleb kiiresti maha kanda," rääkis Helme.

"Kui keegi tuleb meile seda muinasjuttu rääkima, et tuuleelekter on odav elekter, siis see inimene tuleks tõrva ja sulgede sisse kasta, sellepärast, et see on jultunud vale," ütles Helme.

"Ja siis sinna juurde tehakse plaan, et me teeme kunagi ka tuumajaama. Elu on selline, et ükskõik, mida Michal, Alender või Ossinovski räägivad, siis tegelikult peavad veel mõnda aega kindlasti töötama ka põlevkivijaamad. Ja kui me elaksime reaalses maailmas, mitte ulmade maailmas, kus koalitsioon elab, siis mitte midagi muud peale põlevkivijaamade tegelikult ei olekski vaja. See on meid teeninud 100 aastat, hästi teeninud, odavat elektrit andnud," rääkis Helme.

Helme: tuuleparkide arendamine maksab 15 miljardit

Tuuleparkide kogukulu ühiskonnale on Helme sõnul pöörane. "Me räägime 2,6 miljardist siin ühe otsuse najal, aga tegelik tuule arendamine on minimaalselt 15 miljardit, seda tunnistavad ka valitsusametnikud ja selle valdkonna spetsialistid. Minimaalselt 15 miljardit järgmise kümnekonna aasta jooksul. See tähendab seda, et meie maksukoormus peab jätkuvalt tõusma väga kõvasti. Ja see tähendab seda, et Eesti tootmise mõttes on riik, kus mitte midagi toota ei saa. Ehk me oleme määratud täielikku vaesusesse ka majanduslikus plaanis," rääkis Helme.

Teine põhjus, miks EKRE on tuuleenergia vastu, on see, et neid tuleb teha väga palju. "Me räägime kümnetest ja kümnetest tuulikuparkidest peaaegu igas omavalitsuses," ütles Helme.

Helme tõstis esile ka seda, et tema sõnul tuleb tuulikute puhul aina rohkem ja rohkem infot selle kohta, et see on tervisele kahjulik. "Madalsagedusheli, ehk infraheli, mis tekitab inimestes unetust, iiveldust ja peapööritust," ütles ta.

Saatejuht Andres Kuusk ütles Helmele vahele, et see on teaduslikult tõestamata.

"Ei ole, see on teaduslikult tõestatud," vaidles Helme. "Kui keegi ütleb, et see on teaduslikult tõestamata, siis ta lihtsalt ei tea. Ja teaduslikke uuringuid on küll ja küll nii tuuleparkide kohta, aga ka tööstusest, kus seda madalsagedusheli on," lisas ta.

Kuusk siiski osutas Tehnikaülikooli professori Jüri Lavrentjevi öeldule, et infrahelile kiputakse omistama müstilisi omadusi, kuigi see käitub täpselt samade füüsikaseaduste järgi, nagu kõrgema sagedusega helid.

"Me võime igasuguseid tsitaate välja võtta, ma võin Tartu Ülikooli kodulehele suunata, kus on ka infraheli kohta kirjas ja kus on kirjas, et teatud sagedusel ta inimese tervist kahjustab. Uuringuid on. Seda ei saa kindlasti öelda, et uuringuid ei ole," ütles selle peale Helme.

Vastuseks tsitaadile, et tuulikuhüsteeria põhineb kulunud vandenõuteooriatel, küsis Helme, et kus on need inimesed, kes teadust usuvad.

"Mida sa vaidled selliste inimestega, kes keelduvad argumente kuulda võtmast ja ütlevad lihtsalt, et kõik, mis neile ei meeldi kuulda, on vandenõuteooria. Tegelikult tuleb sellised inimesed välja naerda. Ja ma räägin ministritest või ministeeriumi ametnikest või ka kinnimakstud teadlastest, kes selliste avaldustega lagedale tulevad," ütles Helme.

Helme sõnul toovad terviseprobleeme esile Tootsi tuulepargi läheduses elavad inimesed ja ka uuringud Saksamaalt ja Taanist.

"Selle eest silmi kinni pigistada ja öelda, et me rullime kohalikest inimestest ja kohalikest omavalitsustest üle, sest meil on vaja see 2,6 miljardit kiirkorras oma jopedele ära jagada, sest Euroopa Liidu riigiabi luba kaotab kehtivuse aprillis ja enne seda on see raha vaja lukku lüüa, siis see ei ole normaalne," rääkis Helme.

Helme ütles veel, et tuuleenergia ja päikese energia ei ole ka keskkonnasõbralik. "Need on äärmiselt suure keskkonna jalajäljega. Me räägime Tallinna teletorni suurustest ehitistest, mida ehitatakse sadu, võib-olla tuhandeid," lausus Helme.