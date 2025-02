Riik plaanib tuuleparkide vähempakkumised aprillis välja kuulutada

Nii kahe teravatt-tunni meretuule kui samas koguses maismaatuule vähempakkumised kavatseb riik välja kuulutada juba selle aasta aprillis ja esialgne plaan näeb ette, et pakkumisi saab esitada kuni 12. augustini.

Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks rääkis ERR-ile, et praeguse plaani järgi kuulutatakse vähempakkumised välja aprillis ja võitjad saab sellisel juhul teatavaks teha novembris.

"Abi andmise otsusest alates on maismaatuuleparkide arendajatel kuus kuud ja meretuuleparkide arendajatel 36 kuud, et sõlmida Eleringiga liitumisleping," selgitas ta.

Maismaatuulepargid peaksid alustama elektritootmist 2029. aasta lõpus, meretuulepargid 2033. aasta lõpus.

Esmaspäeval arutas meretuuleparkidele toetuse maksmise küsimust riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon ning energeetikaekspert Arvi Hamburg ütles, et toetuse jagamise osas seal selgust ei saanud. Küll aga märkis ta, et kui tuuleparkide vähempakkumine juba lähema kuu jooksul otsustatakse, ei ole mõtet enam energiamajanduse arengukava (ENMAK) koostamisega edasi minna ning ta kritiseeris ka seda, et riik ei kavatse teha sotsiaalmajanduslikku analüüsi.

Vaks ei olnud kriitikaga nõus. Ta ütles, et ENMAK 2035 eelnõus on seatud eesmärgid ja tegevused elektri- ja gaasivarustuse ning kütte ja jahutuse valdkonnas kuni 2035. aastani, visiooniga 2050. aastani.

"Meretuulepargid on üks võimalus tuleviku elektrivarustuse tagamiseks," sõnas Vaks. "Sotsiaalmajanduslikud analüüsid viidi läbi ENMAK 2035 alusuuringute käigus. Praegu on lõpule jõudmas keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille avalik väljapanek ja arutelu toimusid 2024. aasta lõpus. Mõjude hindamine hõlmab ka sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi".

Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja lisas, et valitsus kiitis ENMAK 2035 koostamise ettepaneku heaks 2021. aasta novembris ja see sisaldab arengukava koostamise põhjendusi, probleeme, ajakava ja mõjuhinnangut.

"Arengukava valmib vastavalt plaanile ning eesmärk on valitsuse heakskiit 2025. aasta lõpuks," ütles Vaks.

Kolme koalitsioonierakonna juhi kinnitatud taastuvenergia otsuste järgi on Eesti riik nõus meretuuleparkide arendajaile maksma toetust kokku 2,6 miljardi euro ulatuses. Toetust makstakse maksimaalselt 65 eurot megavatt-tunni kohta.